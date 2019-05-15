Вантовый мост Красноярска объявили свободным от велосипедистов

- Женщина, ребенка уберите! В смысле, куда еду?! Это он под колеса лезет!

Такие перепалки на вантовом (Виноградовском) мосту в Красноярске не редкость. Ведь нынешней весной на переправе, соединяющей центр с островом Татышев, исчезла разметка. Раньше потоки движения пешеходов и велосипедистов разделяли четкие линии, а тут… Разметки нет как нет.

Когда асфальт просит ремонта

К тому же асфальт не первой свежести – щербатый, в ямках, трещинках. С трудом верится, что только в прошлом году мост обновили. Потратив на это примерно 56 миллионов рублей. Одно из самых любимых мест для прогулок горожан перекрыли на месяц. Причем летом, когда на Татышев каждый день устремляются тысячи людей – мамы с колясками и пенсионеры, велосипедисты и роллеры…

А что значит этот знак? Движение разрешено и для пешеходов, и для велосипедистовФото: Диана ИВАНОВА

Впрочем, результат оказался вполне впечатляющим. Переправу оборудовали динамической подсветкой и акустическими системами. Подчистили, покрасили перила. Словом, вышло эффектно. И с тех пор на мосту регулярно проводят световые шоу.

Оно вам нужно?

- Непонятно одно, - недоумевают горожане. – Прошла зима, и вместе со снегом сошла разметка, так, что ли? Без нее, правда, очень неудобно. Непонятно, куда кому ехать. Понятно, что это может привести к ЧП: наезду велосипедиста на пешехода, к примеру. По мосту же постоянно бегают маленькие дети!

Итак, что стало с разметкой? Когда ее вернут и приведут в порядок покрытие? Эти вопросы «Комсомолка» адресовала сотрудникам организации, отвечающей за содержание переправы. Ответы, признаться, нас удивили.

Как оказалось, вантовый мост, который даже в «Википедии» значится как вело-пешеходный, предназначен исключительно для тех, кто… передвигается пешком.

- Отсюда вопрос: а зачем тогда там разметка? – говорит пресс-секретарь МАУ «Центр реализации социальных проектов» Екатерина Суворова. - У нас при въезде на мост стоят знаки, которые показывают, что это пе-ше-ходная зона, и передвижение на велотранспорте там запрещено. Знаки появились не сегодня, находятся там давно.

Естественно, это правило горожанами не соблюдается. Разметка есть на самом острове Татышев. Но – мы видим это постоянно - тоже многими игнорируется. И красноярцы, особенно те, кто прогуливается пешком, часто жалуются. Хотя есть претензии и у велосипедистов, что на их дорожки постоянно заходят пешеходы.

Как быть, если человек на велосипеде приедет к мосту? Повторимся: мост предназначен для пешеходных прогулок. Наверное, если ты спешишься, велосипед перевести можно.

Обновят, но позже

А как насчет ремонта покрытия? Когда его ждать?

- Покрытие приводилось в порядок летом прошлого года, - напоминает Екатерина Суворова. - Помните, когда перекрывали мост? Там монтировали подсветку и специалисты делали покрытие и лестницы, которые ведут на мост с нижнего яруса БКЗ. Получается, с момента ремонта не прошло и года. И в нынешнем на обновление моста средств не предусмотрено. Соответственно, не будет и разметки. Потому что стоят знаки – «Пешеходная зона».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

- На въезде на вантовый мост установлен знак 4.5.2 «Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением», - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД. – Такие знаки применяют для обозначения дорожек, предназначенных для совместного движения пешеходов и велосипедов. В том числе когда пешеходы и велосипеды не разделяются на самостоятельные потоки.