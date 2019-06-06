«Врачи просто упустили время!»: родители тяжелобольного ребенка обвинили докторов в бездействии

Сейчас Владу Белякову из Минусинска 6 лет. Долгожданный ребенок, Влад появился на свет, когда родители, Артем и Настя Беляковы, прожили в браке пять лет. Рос и развивался, как все дети – шустрый, жизнерадостный, активный, здоровый. Но весной прошлого года родители заметили, что он начал капризничать, плохо ел и спал...

«Продуло сквозняком»

Родители повели его к педиатру. У детей под такие симптомы может подойти сто одна болячка. Вот и врач поставил диагноз: продуло сквозняком. Выписал согревающую мазь – для шеи, за которую Влад часто держался.

Однако ни мазь, ни таблетки не помогли, ребенок начал стремительно худеть на глазах. И особенно – левая рука. К тому же поднялась высокая температура, которую никак не могли сбить. Вызвали «скорую», приехали в больницу, там у Влада взяли кровь на анализ. Анализ показал: гемоглобин понижен, количество лейкоцитов повышено.

И начались поездки по врачам. МРТ, которую сделали в Абаканской республиканской больнице (она находится ближе к Минусинску, полчаса езды), показала, что у ребенка на шее новообразование, которое давило на костный мозг в позвоночнике. Из-за этого и «сохла» рука. Тогда еще никто не знал точно, какое именно новообразование. Его в любом случае нужно было удалять – и ребенку выписали направление на операцию и Новосибирск. И только там после биопсии и гистологии врач вынес страшный диагноз: саркома Юинга. Иными словами, рак мягких тканей.

Владик - долгожданный и единственный ребенок, родители будут биться за него до последнего. Фото из семейного архива

10 курсов химиотерапии – и рецидив

После операции началось длительное лечение, химиотерапия.

- Мы проходили ее в Красноярске, в краевом Центре охраны материнства и детства, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск папа, Артем Беляков. – Сам удивляюсь, как Влад выдержал 10 курсов в течение одного года. Но после каждого курса химиотерапии ему становилось лучше. Мы уже надеялись, что болезнь отступила. Месяц назад сделали компьютерную томографию – и вдруг опять. Нам говорят: есть новая опухоль, но она не опасная, всего 1,5 сантиметра. Это было 27 апреля. Мы – на телефон, позвонили нашему лечащему врачу в краевой Центр охраны материнства и детства.

И тут, по словам мужчины, началось непонятное. Вначале им сказали, что в Центре не работает магнитно-резонансный томограф. Артем недоумевает: неужели во всем Красноярске не нашлось ни одного аппарата МРТ, что Влада пришлось снова везти в Абакан? 29 апреля они уже всей семьей были в Красноярске, привезли результаты МРТ с собой.

- Доктор посмотрел и сказал: «Операция будет легкая. Но взять я вас не могу – впереди праздники. Приезжайте 6 мая» (в этом году каникулы продлились с 1 по 5 мая – прим. ред.). Я стал возмущаться: какие могут быть праздники?! Это же сакркома Юинга, она растет очень быстро. А мне ответили: «Если греть не будете – она не вырастет». Я проштудировал весь интернет, нашел информацию об этом враче – вроде авторитетный. Мы послушали его и уехали домой. А у ребенка после химиотерапии иммунитет никакой – хоть скафандр надевай, все равно что-нибудь да подхватит. Вот и Влад подцепид ОРВИ. Я снова по врачам звонить: может, прооперируете? А мне: «С насморком мы его не возьмем».

Неоперабелен…

Настя и Артем привезли сынишку в Красноярск только 20 мая, когда простуда отступила. По словам Артема, 4 дня Влад лежал в палате и не получал никакой медицинской помощи. А отец жил в машине на парковке напротив больницы. Признается: скандалил с врачами, выяснял отношения на повышенных тонах. Потому что дошел до крайней степени отчаяния. Потом узнал, что собрался консилиум врачей.

- От нас отказались все, сказали, что Влад не операбелен, - говорит Артем. – Мы звонили и делали запрос в Новосибирск, в Германию, в Израиль. Даже в Израиле врач нам ответил: «Вы понимаете, что его просто к нам не довезете?» У нас нет денег (я сварщик, а Настя сейчас не работает), но мы пытались хоть что-то сделать. Мы даже начали сбор денег на протонную терапию, создали группу в соцсети. И многие люди уже откликнулись.

Сейчас ребенок госпитализирован. Прошел 11-й курс химиотерапии. Это чудо, потому что ему стало лучше – даже уплотнение на шее стало меньше. Родителям уже сообщили, что теперь можно сделать операцию, затем курс протонной терапии в Санкт-Петербурге. Отец Артем уже звонил в медицинский центр Северной столицы, там ему пообещали, что примут Влада. Так что собранные пожертвования очень пригодятся.

- Наш онколог (врач Краевого центра охраны материнства и детства – прим. ред.) сегодня при мне консультировался со специалистом по телефону. Любая саркома, кроме остеосаркомы, поддается протонной терапии. Лучевая имеет побочные эффекты, а протонная – более прогрессивная, - говорит Артем.

Ему только 6 лет, но он уже выдержал 11 курсов химиотерапии. Фото из семейного архива

Все было не совсем так?

Звоним в Краевой центр охраны материнства и детства, чтобы узнать позицию второй стороны. Там сразу пояснили: родители ребенка не совсем верно истолковали ситуацию.

- Мальчик уже год находится у нас на лечении, - рассказывает Дарья Гончаровская, пресс-секретарь Центра. – Так как новообразование находится на шейном отделе позвоночника, этим занимаются нейрохирурги. У нас в Красноярске, в частности, в нашем Центре охраны материнства и детства, операции на таком месте не делаются. Поэтому первую операцию в апреле прошлого года мальчику делали в Новосибирске.

Когда родители привезли мальчика 29 апреля на консультацию к онкологу, показаний к экстренной госпитализации не было. Новая опухоль была незначительной. Родителям объяснили, что они могут привезти мальчика 6 мая, тогда ему проведут дообследование и начнут подыскивать медицинский центр в стране для повторной операции. Возможно, в том же Новосибирске. Родители согласились и уехали, потому что смысла 5 дней проводить в палате не было. Но они вернулись только 20 мая.

Что бы изменилось, если бы мальчика госпитализировали 29 апреля?

- Ничего. Это неверно, что его не стали оперировать из-за майских праздников. Его вообще не могли и не должны были оперировать у нас, - поясняет Дарья Гончаровская. – Ребенок дома подхватил ОРВИ, сильная температура дала толчок к росту опухоли. Родители могли бы приехать 6 мая, как было назначено, но не сделали этого.

На консилиум собрались нейрохирурги из 20-й больницы Красноярска, из медицинских центров Москвы и Новосибирска. Долго совещались. Врач из 20-й больницы сразу сказал: опухоль у ребенка на позвоночнике – риск очень огромный, а у него нет такого опыта и рисковать жизнью маленького пациента он не станет.

Сейчас ребенку проводится курс химиотерапии, чтобы минимизировать рост опухоли. Влад чувствует себя стабильно, родителей все устраивает. Параллельно подыскивается клиника для операции. Все процедуры, химиотерапия для ребенка проводятся бесплатно.

- Мы понимаем родителей, они в отчаянии, они нас вообще не слушали. Нам только на днях удалось сесть и нормально поговорить с ними.

Главное, что Владу лучше

По следам публикаций, в том числе и в «Комсомольской правде», краевой следком начал доследственную проверку. В свою очередь в краевом министерстве здравоохранении прокомментировали – там тоже начали служебную проверку. Пообещали сделать все возможное, чтобы помочь ребенку.

Но сейчас главное во всей этой истории другое: Влад стал чувствовать себя лучше. Страшное слово «неоперабелен» сменилось для родителей Насти и Артема надеждой.

Накануне стало известно, что сбор средств для Влада закрыт. На призыв о помощи откликнулось много людей. Далее, если понадобятся еще средства, этим займется благотворительный фонд. Комсомолка» будет следить за историей Влада Белякова – и пусть у него все будет хорошо.