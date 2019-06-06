Виктор Астафьев: «Бог – это справедливость, честность и совесть»

В этом году 1 мая в крае и в стране отметили 95-летие со дня рождения Виктора Петровича. Тяжелая судьба, непростые отношения с властью, долгий путь к главному произведению свой жизни, большое творческое наследие – все это было, есть и будет предметом исследования и читательского интереса. Но сегодня будем говорить об отношении Астафьева к религии

В 2015 году вышла монография «Религиозный поиск В.П. Астафьева в контексте творческой эволюции писателя». Ее автор – Олеся Золотухина, кандидат филологических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных наук и истории искусств СГИИ имени Дмитрия Хворостовского. Олеся Юрьевна более 15 лет занимается изучением проблемы «Христианство и русская литература».

Олеся Золотухина

- По поводу религиозного содержания произведений Астафьева есть две крайние точки зрения: одни исследователи его творчества отмечают религиозность его художественных идей, выявляют христианскую эволюцию в творчестве писателя; другие подчеркивают отсутствие православной веры и мотивы ожесточения, пессимизма, богооставленности мира и человека. Олеся Юрьевна, почему вас так заинтересовали отношения Виктора Астафьева и религии и какой точки зрения придерживаетесь вы?

- Проблема «Христианство и русская литература» интересует меня еще со студенческих лет. К творчеству Астафьева я обратилась в 2005 году, когда поступила в аспирантуру КГПУ им. В.П. Астафьева. Как раз в тот период оно уже стало логически завершенной художественной системой, которая активно исследовалась как с лингвистической, так и с литературоведческой точки зрения. И по поводу религиозного аспекта высказывались противоположные суждения.

Я пришла к выводу, что в творчестве Астафьева прослеживается продолжение классических традиций русской литературы, заключающихся в утверждении идей, восходящих к христианской этике, в произведениях присутствуют религиозные образы и символы. Но вместе с тем в текстах писателя слишком очевидны богоборческие тенденции, что не позволяет говорить о завершенности христианской эволюции в его творчестве.

- Религиозные мотивы в творчестве Астафьева начались со старообрядчества. Как это складывалось и развивалось?

- Тема старообрядчества является одной из основных в творчестве Астафьева и тесно связана со становлением его религиозного мировоззрения. Отношение писателя к старообрядцам в 70–80-е годы ХХ века значительно меняется. Если в повести «Стародуб», написанной в 1958-1960 гг., старообрядцы изображались негативно, в «Царь-рыбе» авторское отношение к ним стало скептическим или даже нейтральным, то в рассказе «Медвежья кровь» писатель начал рассматривать старообрядчество как явление положительное. В начале 90-х, ступив на путь к вере, но не увидев духовной опоры в лице церкви, писатель вновь обращается к старообрядчеству, в котором теперь находит религиозный идеал. В 1992 году в публицистической заметке «Сгорит божественная скрипка» Астафьев утверждает, что именно в старообрядцах он видит возрождение России. Писатель отмечает стойкость старообрядцев перед властью, их верность устоям своей религии. Причем, особенности веры Астафьева не интересуют, его привлекает в старообрядцах умение бороться с властью. Кстати, в этой же статье писатель выражает и надежду на возрождение русской православной церкви, которая, по его мнению, только выходит из руин.

- Главное произведение Астафьева - роман о войне «Прокляты и убиты». Его приняли и поняли неоднозначно, многие сочли оскорблением подвига фронтовиков и народа. А если рассмотреть это произведение с религиозной точки зрения, то что мы увидим?

- Основную цель романа писатель видел в том, чтобы рассказать в нем всю правду о войне. В публицистических выступлениях 1980-х годов Астафьев неоднократно отмечал, что о войне «столько наврали, так запутали все, с нею связанное, что в конце концов война сочиненная затмила войну истинную», «… к тому, что написано о войне, за исключением нескольких книг, я как солдат никакого отношения не имею. Я был на совершенно другой войне», «Я всю свою творческую, а может, и не только творческую жизнь готовился к главной своей книге – роману о войне. Думаю, что ради нее Господь меня сохранил не только на войне, но и во многих непростых и нелегких, порой на грани смерти, обстоятельствах, помогал мне выжить, мучил меня памятью, грузом воспоминаний придавливал, чтобы я готовился выполнить Его завет – рассказать всю правду о войне. Ведь сколько человек побывало в огненном горниле войны, столько и правд о ней они привезли домой».

Таким образом, сама история создания данного произведения была связана с верой писателя в Бога и в выполнение Божьей воли. Советской атеистической идеологии писатель противопоставляет веру в Бога, которую исповедует один из главных героев романа старообрядец Коля Рындин, утверждающий, что война послана Советской стране в наказание за ее безбожие. Астафьев показывает, что пренебрежение человеком, братоистязание, ставшее нормой для советской системы, явилось следствием ее атеистического режима. Уже само название первой части романа «Чертова яма» говорит о противопоставлении казарм миру Божьему. Забыли Бога и немцы.

Война, по мнению Виктора Петровича, оскверняет Божий мир и противоречит Божьим заповедям. Чтобы еще более подчеркнуть противоестественность войны, писатель противопоставляет ей такие вечные духовные ценности, как любовь, созидание, труд на земле.

- Роман «Прокляты и убиты» был завершен в 1994 году, за шесть лет до смерти Виктора Петровича. После него Астафьев написал еще три повести о войне и другие произведения. Пришел ли он к Богу вместе со своими героями?

- В 90-е годы ХХ века советская идеология терпит крах, в страну возвращается христианство. В это переломное время Астафьеву уже за 70, он чувствует необходимость подвести жизненные итоги, найти ответы на важные вопросы. В публицистике и последних произведениях Астафьева явно видна раздвоенность между борьбой за справедливость, идеей возмездия и стремлением к вере в Бога, к жизни по его заветам, к смирению перед Божьим промыслом.

В 1994 году в интервью, кстати, газете «Комсомольская правда» Астафьев признается в том, что верит в Бога. То же самое он пишет в своих последних затесях. Однако христианскую идею всеприятия и всепрощения он так и не понял, не принял.

- Многих поразило прощальное письмо Виктора Астафьева: «Я пришел в мир добрый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощание».

- Многие исследователи пытались расшифровать смысл этой трагической эпитафии. На мой взгляд, появление данной эпитафии связано именно с незавершенностью христианской эволюции писателя. Мир добрый, по концепции Астафьева, это мир, наполненный любовью и лишенный зла. Он существовал лишь в воображении писателя, его не могло быть на земле. Для христианина подобного противоречия не существует - он понимает, что земной мир лишен гармонии, и живет ради гармонии небесной. Данная концепция обосновывается в учениях святых отцов православной церкви, утверждающих, что земная жизнь есть лишь подготовка к жизни вечной, и поэтому она не должна быть счастливой и лишенной трудностей: «Бог для того и сделал настоящую жизнь нашу исполненной труда, чтобы избавить нас от рабства страстям и привести к полной свободе» (Свт. Иоанн Златоуст). Виктор Петрович так и не смог по-христиански смириться с обилием зла в мире – отсюда его неприятие мира злого, порочного.

- Несмотря на то, что в церковь Астафьев не ходил, к Богу он обращается очень часто, в том числе и в письмах.

- Да, это так, вот только несколько цитат из его писем разных лет: «И ведь церковники-то не дураки были, все праздники строили так, чтобы люди выпадали из нор и братались», «Только теперь я, например, по-настоящему понял, к чему приводит безверие и что даже насильственная вера лучше, чем вовсе ничего. Церковку-то сковырнули рановато, без Бога ни до порога и тем более ни до коммунизма», «Как он выглядит наш бог, я не видел и не знаю, но верю, что название ему — справедливость, честность и совесть».

Несмотря на то, что писатель так и не принял православную церковь и не поверил в Бога окончательно, преломление христианских традиций в его произведениях, отстаивание вечных жизненных ценностей свидетельствует о том, что своим творчеством Виктор Петрович пытался вести людей к Богу, а значит, с честью выполнил Божью миссию на Земле.