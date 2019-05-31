Основные работы должны быть уже выполнены

Дачный сезон не за горами! Вот-вот начнут всходить первые грядки, а жители региона соберут первый урожай. В гостях радио «Комсомольская правда» Татьяна Кудряшова – дачный эксперт, отвечает на вопросы наших слушателей к началу посадок.

- Тетя Таня, погода уже достаточно теплая, ночные заморозки, наконец, отступили, теперь приступаем к основным дачным работам?

- Все основные работы к этому моменту уже должны быть выполнены! Сейчас приступаем к спасению растений, если это необходимо. Что касается работы в саду, то, надеюсь, картошку, мои дорогие, вы уже высадили по так называемой «американской» технологии с насыпкой гребнем.

- А могут ли загородные температуры в -3 градуса как-то повлиять на высаженные растения?

- Само растение не погибнет, а вот плодовые почки – да. И вместо, к примеру, ягод клубники останутся только листочки.

- И все-таки, пора ли снимать «укрытие» с грядок?

- Да, открываем, но с опаской. Например, для высадки помидор есть свое время – это 14 июня, когда закончатся «возвратные» заморозки, до этого даже в теплице они нуждаются в укрытии.

- У меня кофейное деревце, дало уже три отростка, но вижу, что ему мало места. Нельзя ли в это время пересадить его «комом»?

- Можно, но горшок, который вы выберете должен быть только на два пальца шире предыдущего. Таким образом, вы дадите возможность корням осваивать новую почву, а дерево перестанет расти и цвести, поэтому я не советую вам делать это именно сейчас, подождите до октября, а там уже аккуратно «перекатите» растение в другую емкость.

- У меня на участке растет богульник, какой уход за ним нужен?

- Никак за ним ухаживать особо не надо. Учитывая, что его местообитание это преимущественно горная местность, то оно крайне неприхотливо. Если и решите его «подкармливать», то лучше минералами. Перегной лучше «раскислить», если решите использовать его, как удобрение.

- Можно ли высеивать на грядку базилик, накрыв его полиэтиленовой пленкой, или еще рано?

- Высеивать, конечно, можно, но помните, что базилик, как и многие пряно-вкусовые культуры настолько капризны, что будут всходить только при температуре +30-35 градусов. Поэтому следует не просто накрыть их пленкой, а сделать некий парник: сначала укрывной материал, а потом полиэтилен.

- Когда можно высеивать в грунт настурцию, табак, бархатцы?

- Высеивать уже можно все, но только под укрытием

- Боимся, что перерастет рассада, высаживать нельзя – дожди, холод. Что делать?

- Рассада не может перерасти, она может только вытянуться и то лишь в том случае, если у вас очень тепло. Это вовсе не значит, что она образует две плодовые ветки, к 1 июня должна быть одна плодовая кисть. Если растение низкорослое – мы ее оставляем при высадке, если высокорослое – убираем, хороших плодов она нам не даст.

- Что делать с так называемым «малиновым» жуком?

- Бороться, конечно! «Малинный» жук живет внутри стебля, поэтому вырезать его нужно глубоко под землей. Есть также специальные препараты, обрабатывать ими нужно ранней весной. Опрыскивайте почву и растения. Помните, что во время цветения этого делать нельзя, так как вы отпугнете всех опылителей

- Я купила рассаду земляники в магазине, и сейчас листья стали высыхать по краям. Что делать?

- Причин несколько: во-первых, так может выглядеть недостаток калия, во-вторых, высокая температура на подоконнике. Вам нужно отвезти рассаду на дачу и высадить ее под укрытие, иначе позже из-за жары она у вас совсем погибнет. Добавляем калийное удобрение: 1-2 столовые ложки без горки на 1 квадратный метр.

- Нужно ли мульчировать плодово-ягодные деревья и чем?

- Мульчируем мы, как правило, только кустарники: смородину перегноем, гортензию навозом, зависит от растения. Что касается, например яблони, 3-4 года вы можете держать под «черным паром» (земля вокруг дерева), а затем обязательно засеять травой, чтобы уберечь растение от перегрева или переохлаждения, мульча там не нужна. Не сыпем никаких опилок под деревья, почва должна дышать, к тому же, велика опасность появления мышей.

- Чем подкармливаем плодовые деревья?

- С ранней весны по корочке льда мы разбрасываем мочевину, причем в той зоне плодового дерева, где есть мочковатые корни, из расчета: столовая ложка мочевины на 1 квадратный метр. Потом мы начинаем кормить в мае-месяце азотом и фосфором. Через пару недель – комплексное удобрение, где есть калий, микроэлементы. Затем – тщательный полив водой. С 1 по 15 августа даем калий и фосфор, чтобы дерево снова образовало плодовые почки и корни.

- Моей даче 30 лет, все это время не было проблем, но в последние два года малина цветет, через некоторое время цветы засыхают, а ягоды не образуются. В чем причина и что делать?

- Малина у вас уже престарелая, вам стоит ее поменять. А вообще, есть такое понятие, как «почва устала», дайте ей отдохнуть. Малину лучше высадить на другом месте - под северным или западным забором, но обязательно новую, старую малину рассаживать не имеет никакого смысла.

- Какой сорт малины стоит купить в таком случае?

- Если хотите высокое, красивое, мощное дерево, то это сорт «таруса». Невысокая совсем «моросейка», сладкая – «новость Кузьмина». Сорт «веслуха» при любой погоде и при любом уходе даст ягоды. Но важно помнить, что вечного ничего нет, рано или поздно растение нужно менять.

- Хотим посадить на участке елочку, когда это лучше делать?

- Это лучше делать ранней весной или очень поздней осенью, когда дерево немного «заснуло». С хвойными вообще очень сложно, растение лучше брать из питомника в горшке, а не из леса, дикое дерево вряд ли приживется с первого раза. К хвойникам нужен и особый уход: их листва настолько многочисленна, что, как только солнце нагревает иголочки, дерево начинает «работать», корни еще при этом еще замерзшие, в результате дерево начинает страдать, осыпаться, появляются рыжие проплешины, влага перестает поступать в ствол, ветки и иголки. В обычной аптеке продается препарат «магния сульфат», разводим его из расчета чайная ложка на литр воды и опрыскиваем растение. Лучше закрыть дерево колпаком, чтобы отразить солнечные лучи.