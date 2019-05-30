В СГК проявились лучшие кадры

В каждой компании есть свой предмет для гордости. В Сибирской генерирующей компании - это кадры, рабочий коллектив. Энергетики во все времена, начиная с первых пятилеток, воспитывали кадры, берегли, давали возможность расти. Поэтому в энергетике во все времена работали лучшие.

Фото: пресс-служба Сибирской генерирующей компании

Работа на теплоэлектроцентралях - круглосуточная, крайне ответственная. От персонала зависит надежность тепло- и электроснабжения больших городов. А еще нужно учиться. Каждый день. Стремиться стать лучше. Технический прогресс, инновации, новое сложное оборудование на ТЭЦ требуют новых компетенций от всех, кто связал свою жизнь с большой энергетикой. Поэтому в СГК профессиональные конкурсы, суть которых в повышении квалификации, всегда проходят на высоком уровне и не для галочки. Стать лучшим по профессии - это престижно, а в рабочих буднях просто необходимо: отточенные до автоматизма навыки, слаженность работы оперативных бригад, умение принимать решения готовит персонал станций к любым производственным задачам и внештатным ситуациям.

Фото: пресс-служба Сибирской генерирующей компании

Как команды из разных филиалов компании проходили этапы профессиональных состязаний и кто в итоге стал победителем - корреспонденты «Комсомолки» готовы вам сегодня показать и рассказать.

Готовность номер один

Команды съехались в Красноярск за неделю до начала соревнований. Для многих это было первое знакомство с городом, который принял XXIX Всемирные студенческие игры. Для поддержания соревновательного духа жеребьёвку номеров среди команд проводила сотрудница центра «Энергетик» в образе U-лайки - символа универсиады. Но состязались команды не в спортивных достижениях, а в профессионализме.

Сами этапы и сценарии разрабатывались с учетом реальной работы и внештатных ситуаций на тепловых станциях. Некоторые участники соревнований, с которыми при их волнении и занятности удалось поговорить корреспонденту «КП», отмечали - самыми трудными оказалась задания, связанные с оказанием экстренной медпомощи. Это и понятно: большинство сотрудников - технари. Но как, например, и полицейские, и спасатели, теплоэнергетики должны уметь очень многое, если не сказать всё. Сделать искусственное дыхание, потушить учебный пожар (надеюсь, реальные пожары на станциях никогда не возникнут), правильно читать и скрупулёзно заполнять техническую документацию, четко понимать данные приборов и координировать свои действия в команде. Все как на работе, как на смене, только труднее и сложнее.

Фото: пресс-служба Сибирской генерирующей компании

Для чего эти соревнования проводит СГК? Об этом рассказал, обращаясь к участникам профтурнира, Николай Сидоров, заместитель технического директора по Красноярскому и Абаканскому филиалам СГК:

- Чтобы вы углубили знания, попробовали те ситуации, которые могут в вашей работе произойти в любой момент. Чтобы вы отработали мастерство в эксплуатации. От ваших умелых действий, правильности действий, коллективности, потому что от этого зависит очень многое. Это тепло и свет в домах, квартирах жителей городов, сел. Там, где вы обслуживаете объекты и работаете. Надеемся, что соревнования дали вам профессиональный рост и понимание того, что требуется еще узнать, изучить более досконально и подробно.

Условный пожар и компьютерный тренажер

Программа-2019 состояла из семи этапов. На компьютерных тренажерах участники запускали и выводили из работы тепловое оборудование в соответствии с заданными графиками. Переключали и ликвидировали условную аварийную ситуацию. Настраивали водно-химический режим. Применяли средства автоматического управления и контроля. Еще два этапа требовали физических действий - это проверка готовности к ликвидации загорания оборудования и оказание первой помощи пострадавшему. В этом году впервые в рамках теплового этапа команды выполнят дополнительное задание с неизвестными заранее условиями - судьи назвали его креативным.

Фото: пресс-служба Сибирской генерирующей компании

Сергей Михайлиди, старший судья последнего этапа, отметил:

- Мы всегда стараемся внедрить что-то новое, максимально приблизить наш этап к реальности. Энергетики вряд ли когда-нибудь такое увидят - я на это надеюсь. Но лучше здесь отработать все сложные случаи, чем столкнуться с ними и растеряться, - рассказал старший судья седьмого этапа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Золотым призером корпоративных соревнований СГК стала команда Красноярской ТЭЦ-1. На втором месте - сотрудники Красноярской ТЭЦ-2. Представители Ново-Кемеровской ТЭЦ - бронзовые призеры.Таким образом команды подтвердили результаты 2017 года: два года назад они заняли аналогичные места.

В личных зачетах пять из семи наград получили красноярцы, еще две - сотрудники Новосибирской ТЭЦ-4.

Фото: пресс-служба Сибирской генерирующей компании

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

А что говорят о своей работе и соревнованиях-2019 их победители?

Ольга Бардушко, Красноярская ТЭЦ-2, лучший начальник смены химического цеха:

- На ТЭЦ я работаю уже 30 лет, приехала по распределению из Кемеровской области. Начинала карьеру с позиции лаборанта химического цеха. Прошла все ступени! От меня, как от начальника цеха, и нашей бригады зависит качество воды и для котлов, и той горячей воды, что в конечном итоге поступает в дома красноярцев. Самое сложное в соревнованиях - много нужно было готовиться. Когда работаешь, ты постоянно совершенствуешься в профессии.

Сергей Яровой, Красноярская ТЭЦ-2, лучший начальник смены котлотурбинного цеха:

- По образованию я теплоэнергетик. На ТЭЦ уже работаю восемь лет, начинал с позиции машиниста-обходчика по турбинному оборудованию. Подняться по карьерной лестнице помогло второе место на соревнованиях 2017 года. В чем особенность нынешних состязаний - больше ответственности. Я ведь отвечал за команду из двух машинистов котлов и турбин. Самое сложное и нервное - пройти этапы, напрямую связанные с нашими повседневными обязанностями. Было разобрано несколько аварийных ситуаций, в реальности нам с таким сталкиваться, к счастью, не приходилось. Но мы справились лучше всех.

Тимофей Петрожицкий, Красноярская ТЭЦ-2, лучший машинист паровых турбин:

- Самое важное, что я получил на состязаниях, - это новый опыт. Самый сложный - тепловой этап. Конкуренция была жесткая! Борьба каждый день, по 8 часов готовились в течение нескольких месяцев. Мне помогло занятие спортом. Стал увереннее! Мне здорово помог начальник смены Сергей Яровой. После получения инженерной специальности продолжаю учиться на теплоэнергетика. Сейчас я машинист паровых турбин. Эта работа гораздо сложнее, чем предыдущая.

Олег Лапшин, Красноярская ТЭЦ-2, лучший машинист котлов:

- Я в этих соревнованиях участвовал в первый раз. Это очень интересно и важно! Повышается уровень знаний, развития, становишься профессионалом. Готовились в специальном учебном центре, пускали котел в горячем состоянии и турбину, глубоко изучали нарядную систему в виде тестов. Для меня медицина была самым волнующим этапом - очень натуралистично изображались травмы, эмоции переполняли. Наша команда во время подготовки и состязаний стала как одна семья. Так сдружились!

Евгений Степанов, Красноярская ТЭЦ-1, лучший начальник смены цеха тепловой автоматики и измерений:

- Закончил политехнический техникум и технологический институт. Через несколько лет устроился на ТЭЦ. Здесь работаю три с половиной года, сейчас - старший дежурный электрослесарь 7-го разряда по обслуживанию автоматики и средств измерения. Поднялся за это время на одну карьерную ступеньку. Чем мне нравится работа - всегда появляется что-то новое!

Главное, зачем нужны соревнования, - это получение знаний и отработка сценариев, которые могут произойти в работе. Но сколько ни готовься, все равно будет что-то новое на этапах. Нужно быстро определить при ограничении по времени, что сделать первым, как распределить ресурсы.

Андрей Черемкин, Новосибирская ТЭЦ-4, Лучший начальник смены станции:

Работаю на Новосибирской ТЭЦ-4 с 2002 года, пришел на станцию слесарем, работал машинистом-обходчиком, старшим машинистом, и вот уже 8 лет руковожу сменой. Устать на этом месте невозможно: нашу работу монотонной не назовешь, всегда держит в тонусе. Все процессы должны идти как нужно, и команда из нескольких десятков человек должна работать как единый механизм. Для меня победа в номинации «Лучший начальник смены» стала неожиданностью. Наверное, потому что о личном успехе я даже не задумывался – больше переживал, какой результат будет у команды. Это было важнее. В итоге мы вместе заняли 4 место. Новосибирские ТЭЦ принимают участие в таких масштабных соревнованиях второй раз, подготовка была долгой и серьезной. Больше всего мне запомнился этап оказания первой медицинской помощи. Это было очень сложно, интересно и эмоционально.

Иван Изотов, Новосибирская ТЭЦ-4, Лучший начальник смены электрического цеха:

Соревнования были непростыми, подготовка коллег из других городов на высоком уровне, конкуренция жесткая. Но, получается, на каком-то повороте я все-таки всех обошел в своей номинации. Интересным был этап производства оперативных переключений на специальном тренажере. Коллеги со станции меня уже поздравили, директор в числе первых. Хочу развиваться в своей сфере, думаю о карьерном росте, конечно. В энергетике я уже 8 лет. Работа очень нравится, потому что понимаю, что наш коллектив приносит землякам реальную пользу – тепло и свет домам новосибирцев.

КОМПЕТЕНТНО

Всеволод Знаменский, инженер кафедры «Теоретические основы теплотехники» Национального исследовательского университета «Московский энергетический институт», член судейской бригады, поделился с «КП» мнением о сложности заданий и уровне красноярских теплоэнергетиков:

- Сами задания на соревнованиях разрабатываются под условия и реальное оборудование станций. Команды выступили прекрасно, хотя на соревновании задания отличались от тех, что были разобраны на этапе подготовки. Участникам нужно было сориентироваться, сообразить. Все прекрасно с этим справились, я очень за них рад!

- Могу отметить высочайший уровень подготовки, достойный всероссийских соревнований, превышающий многие региональные соревнования. Насколько сложные были эти задания? Это был уровень всероссийских состязаний. На обычных региональных этапах бывают гораздо более простые задания. Поэтому специально для работников СГК приходится повышать планку, потому что иначе все участники наберут по максимуму - 320 баллов.

- Красноярские команды, которые выступают на всероссийских соревнованиях, не зря называют киборгами! Ребята всегда «выбивают» максимальное количество баллов. И с ними состязаться просто невозможно!