Люди в черном. В Назарове на катафалках перевозят живых

Трое мужчин – все в черном – расторопно выносят из катафалка носилки. А на них – мужчина, живой, только не двигается… Что за фантасмагория? Нового постояльца в пансионат для пожилых и инвалидов привезли сотрудники похоронной фирмы. Почему они? А больше некому.

-У нас 35 подопечных, людей надо возить на анализы, - поделилась с нашими коллегами с телеканала «Енисей» директор Татьяна Филиппова. – А другого транспорта, оказывающего соцуслугу лежачим больным нет. Поэтому вынуждены договариваться с коммерсантами.

«Такса» у них доступная – тысяча рублей. Причем платить надо из своего кармана, сумму не компенсируют. Правда, некоторые подвижки в этом направлении есть.

Другое дело, не каждый больной согласится, чтобы ему подали…катафалк. Говорят, пожилые еще ничего. А молодые боятся, надеются встать на ноги.

В соцзащите машина есть, но только для колясочников. С креслами и специальным подъемником. Но для лежачих – после травмы или инвалидов – салон не предусмотрен. На полу нельзя, а больше места нет.

В ритуальных фирмах уже идут навстречу. Где-то даже специально выделили машины и носилки, которые только для живых.

Рассказывают, пансионаты и рады бы купить спецмашины. Но для этого надо иметь лицензию на оказание паллиативной помощи. Сотрудники учатся, процесс идет. А пациентов возят пока на катафалках.