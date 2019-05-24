Миллионер шесть лет ждал из тюрьмы любовника жены, чтобы заказать его киллеру

Шекспиру и не снилось! 45-летний бизнесмен Игорь Макеев* дождался из тюрьмы… парня своей жены, чтобы отомстить. Точку в деле кузбасского Отелло на днях поставил суд.

Увел лютый враг

Эта, прямо скажем, небанальная история началась в 2010-м году в Мариинске (небольшой городок в Кемеровской области).

- Игорь – мужик небедный, - рассказали местные. – У него мебельный бизнес, и далеко не один. Скажем прямо, миллионер.

Не бандит, но с криминалом, говорят, связи имел. А еще, знаете, есть такое выражение – накидывал на себя пуха? То есть очень уж хотел казаться крутым. Демонстративный, вспыльчивый… Сначала выпалит, потом подумает. Семья была, дети. Жена-красавица, Василиса. Сеть его салонов мебели так и называлась – в ее честь.

Была Макеева, стала Василиса Прекрасная. Фото: собственный источник

И тут Игорь узнает: у Василисы появился другой. Да не кто-нибудь, а Николай Свиридов, его конкурент в бизнесе и лютый враг. Состоятельный, на 10 лет моложе, «без берегов», от девушек нет отбоя. А Коля выбрал жену Макеева. Так обаял, что смог увести из семьи.

- Насолить что ли хотел? – продолжает источник. – У Свиридова было все, что хочешь. Его отец считался «смотрящим» Мариинска, криминальный авторитет. Соперники были во всем. Сперва схлестнулись из-за бизнеса. Потом еще Василиса…

Была Василиса. Стала Прекрасная

На разводе настояла она. Не могла больше притворяться. Разрыв дался обоим тяжело: скандалы, раздел имущества…

- Отец Коли помог Макеевой отсудить у мужа хоро-о-оший кусок, говорят знакомые. – Ходили слухи: Игорь ей заявил: не жить ни тебе, ни ухажеру. А она в ответ что учудила! Пошла и поменяла фамилию. Была Макеева, стала Василиса Прекрасная. В суде паспорт показывала – все обалдели.

Была любовь, стала одержимость – местью. Он этого даже не скрывал: «Завалю все равно». По крайней мере, так уверяют в Мариинске.

Не вышло – почти сразу Николай загремел в колонию за грабеж. Случайно или намеренно, чтобы отсидеться, история умалчивает.

Но есть факты: когда Свиридов-младший был еще в СИЗО, кто-то из автомата расстрелял его отца. Нагло, чуть ли не среди бела дня. Подозревали Макеева, но доказать ничего не смогли.

Любовь, похожая на триллер

Прошло шесть лет. У Игоря другая женщина (а потом и ребенок родился). Казалось бы, живи, радуйся, но…

- Оказалось, за это время бывший муж не перегорел, - делится источник. – Идея мести его не отпускала. И вдруг слышит: Свиридов вышел, он на свободе.

Все, что произошло потом, похоже на триллер. Узнав, что заклятый «друг» в Мариинске, мститель начал действовать.

- Через своего знакомого нашел исполнителя преступления, жителя Красноярска, - рассказывает Сергей Трубенков, следователь по особо важным делам первого отдела СУ СК России по Кемеровской области. – И за миллион рублей предложил ему совершить убийство. Однако тот не пошел на преступление. А о предложении сообщил в правоохранительные органы. Дальше все происходило под контролем сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области и Красноярскому краю. Встреча заказчика и якобы исполнителя прошла в Мариинске. Обвиняемый передал информацию о будущей жертве, где и когда его можно найти, показал фото, а также выдал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и осколочную гранату с радиусом поражения до 200 метров в качестве орудия преступления.

Больше жертв, выше премия

Киллер Геннадий Прядкин - самая загадочная фигура в этой истории, он находился под госзащитой как свидетель, так что о нем почти ничего неизвестно.

Наемник должен был подорвать Свиридова, пока тот отдыхает с друзьями в бане. При этом имел четкие указания: если погибнет кто-то еще, даже хорошо. За каждую новую жертву была обещана «премия» – по 200 тысяч рублей.

Николай СвиридовФото: соцсети

Получив оружие и 26 тысяч на технические расходы, Прядкин отправился - в дежурную часть.

- Кузбасские полицейские вместе с коллегами из Красноярского края провели оперативную комбинацию, - пояснил сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области Владимир Сергеев. – Заказчика задержали с поличным. У него изъяли пистолет, гранату и часть суммы, которую он подготовил для передачи исполнителю преступления.

На допросах Макеев вел себя невозмутимо. Нанял двух адвокатов, из Москвы и Новосибирска. Ни в чем не признавался: «Вам надо, вы и доказывайте».

Прокурор просил для него 9 лет (за попытку убийства, незаконное хранение и передачу оружия).

- А вердикт суда был таким: восемь с половиной лет в колонии строгого режима, год ограничения свободы и штраф – 20 тысяч, - сообщает Алексей Бушуев, представитель Мариинского городского суда Кемеровской области. - Пока приговор в законную силу не вступил.

Впрочем, Макеев собирается его обжаловать. «Все это – полная ерунда, - отмахивается он. – Провокация полицейских».

«Это инсценировка»

У коммерсанта своя версия случившегося. Организатором «убийства» он называет своего экс-приятеля Антона Горбачева. Того самого, что порекомендовал ему киллера из Красноярска.

По некоторым данным, Горбачев задолжал Макееву больше 9 миллионов. Брал в его магазине мебель, а деньги обещал отдать позже. И это только один из моментов. Не желая платить, использовал знакомого втемную. Подогнал киллера, а сам сообщил в полицию о том, что готовится преступление. Но все это – повторимся – версия обвиняемого.

- Жалобу писать будем, - заявляет адвокат Макеева Владимир Ульрих (Новосибирск). - По нашему мнению, имела место провокация преступления со стороны правоохранительных органов. Мы полагаем, что они заранее составили сценарий предстоящего оперативно-розыскного мероприятия, куда включили некоего Прядкина, которого, мы полагаем, еще ранее включил Антон Горбачев, который все это организовал.

А что же соперник? Рок его все-таки настиг, говорят в Мариинске. Год назад Николай Свиридов разбился на мотоцикле. Летел без номеров, экипировки, врезался в легковушку. Поранился страшно. И скоро умер в больнице.

Фото с места ДТП, в котором погиб Свиридов. Фото: Кузбасс Сегодня // kuzbass-today.ru

Правда, гораздо раньше Василиса нашла себе нового кавалера (тоже известного в криминальных кругах) и укатила с ним в другой город.

* - фамилии и имена ряда фигурантов дела изменены – прим.ред.