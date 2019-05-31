Пропал на 100 лет! Неизвестный рисунок Сурикова нашли в Красноярске

«Неизвестный Суриков» обнаружен в Красноярске. Никогда не публиковавшийся рисунок великого художника нашли в фондах краеведческого музея.

Как такое могло произойти, объяснил журналистам его сотрудник Илья Куклинский. Оказалось, работу не выставляли без малого век. Потому, что приписывали не Василию Сурикову, а другому живописцу – Дмитрию Каратанову (его именем в Красноярске названа улица).

По словам музейщиков, виновата неверная инвентаризация и переезды рисунка из одного в другое помещение. Из-за этого его вовремя не исследовали, а, значит, не установили авторство. Набросок заметили почти случайно, изучая старые фотоснимки, на которых изображены работы художника. Разглядели и ахнули – это же Суриков!

Картину обнаружили случайно, благодаря такому снимку. Фото: краеведческий музей.

(Немногие знают, что в 1916-м году, когда Василия Ивановича не стало, краеведческий музей принялся собирать его работы и вещи. А в 1963-м передал в открывшийся музей Сурикова 63 картины, принадлежащие его кисти. Но не эту. Так что автором сочли Каратанова. И лишь сейчас все открылось).

На эскизе под названием «Бричка» изображены мужчина и женщина, которые едут в экипаже. Скорее всего, это поздний Суриков, предполагают эксперты. Ведь манера рисунка – экспрессивная, сильная.

То, что это подлинник Сурикова, подтвердили эксперты из Третьяковской галереи. Фото: newslab.

То, что это подлинник Сурикова, уже подтвердили специалисты Третьяковской галереи. Кстати, почти век (с 30-х годов прошлого столетия) рисунок считался утерянным. Но теперь он вернулся к ценителям.

Увидеть раритет можно в краеведческом музее. 30 мая здесь открыли выставку одной картины. Она будет работать в течение двух недель. Затем подлинник отправят в фонды, чтобы исследовать и анализировать. А на выставку поступит репродукция.