2019-05-31T07:32:09+03:00
Общество

Пропал на 100 лет! Неизвестный рисунок Сурикова нашли в Красноярске

Увидеть раритет можно в краеведческом музее [фото]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Неизвестный рисунок Сурикова нашли в Красноярске. Фото: newslab.Неизвестный рисунок Сурикова нашли в Красноярске. Фото: newslab.
Изменить размер текста:

«Неизвестный Суриков» обнаружен в Красноярске. Никогда не публиковавшийся рисунок великого художника нашли в фондах краеведческого музея.

Как такое могло произойти, объяснил журналистам его сотрудник Илья Куклинский. Оказалось, работу не выставляли без малого век. Потому, что приписывали не Василию Сурикову, а другому живописцу – Дмитрию Каратанову (его именем в Красноярске названа улица).

По словам музейщиков, виновата неверная инвентаризация и переезды рисунка из одного в другое помещение. Из-за этого его вовремя не исследовали, а, значит, не установили авторство. Набросок заметили почти случайно, изучая старые фотоснимки, на которых изображены работы художника. Разглядели и ахнули – это же Суриков!

Картину обнаружили случайно, благодаря такому снимку. Фото: краеведческий музей.

Картину обнаружили случайно, благодаря такому снимку. Фото: краеведческий музей.

(Немногие знают, что в 1916-м году, когда Василия Ивановича не стало, краеведческий музей принялся собирать его работы и вещи. А в 1963-м передал в открывшийся музей Сурикова 63 картины, принадлежащие его кисти. Но не эту. Так что автором сочли Каратанова. И лишь сейчас все открылось).

На эскизе под названием «Бричка» изображены мужчина и женщина, которые едут в экипаже. Скорее всего, это поздний Суриков, предполагают эксперты. Ведь манера рисунка – экспрессивная, сильная.

То, что это подлинник Сурикова, подтвердили эксперты из Третьяковской галереи. Фото: newslab.

То, что это подлинник Сурикова, подтвердили эксперты из Третьяковской галереи. Фото: newslab.

То, что это подлинник Сурикова, уже подтвердили специалисты Третьяковской галереи. Кстати, почти век (с 30-х годов прошлого столетия) рисунок считался утерянным. Но теперь он вернулся к ценителям.

Увидеть раритет можно в краеведческом музее. 30 мая здесь открыли выставку одной картины. Она будет работать в течение двух недель. Затем подлинник отправят в фонды, чтобы исследовать и анализировать. А на выставку поступит репродукция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Это не должно повториться»: Росрыболовство ищет виновников обмеления Волги
Специалисты отреагировали на жалобы, которые присылали жители «приволжских» территорий. А экологи отмечают, что главное - найти новые алгоритмы принятия подобных решений, исключающие ошибки
Шеф-повар Иван Шишкин: «Не надо бояться пальмового масла и недорогой колбасы»
Иван Шишкин, один из основателей популярнейших московских ресторанов Delicatessen и «Юность», выпустил книгу «Под фартуком». Где подробно рассказал о своей профессии и о продуктах, с которыми каждый день имеет дело
Новости 24
Первые выходные лета омрачат красноярцам дожди и прохлада
У памятника Славе Глюку на набережной Красноярска разобрали постамент
Дома обманутых дольщиков «Реставрации» начнут достраивать в этом году
Жители Студгородка остались без воды из-за строителей
Опасны для жизни: в Красноярском крае отстрелят 87 медведей
Красноярцы выбрали лучший проект крематория
В Красноярске одну полосу на проспекте Мира отдадут под платную парковку
Кинотеатр «Мори Синема» дарит эксклюзивные подарки!
В Норильском аэропорту экстренно посадили самолет: во время полета пассажиру стало плохо
Бюджет Красноярска готов выделить 4 миллиона на детскую площадку возле БКЗ
В Красноярске летом детские сады пустеют на 70 %
Жители Красноярского края за год покурили на 15,4 миллиарда рублей
В Красноярске начинающий водитель сбил 8-летнюю школьницу
В Красноярске начался сезон бесплатных концертов духового оркестра под открытым небом
Перекрытие дорог на 1-2 июня 2019 года в Красноярске
В Норильске предприниматели целый год не доплачивали своим работникам северные надбавки