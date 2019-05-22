«Она провела ювелирную операцию»: в Красноярске мама назвала новорожденную дочь в честь спасительницы-акушерки

Такую вот трогательную и жизнеутверждающую историю рассказала молодая жительница Красноярска по имени Ольга на официальной странице Красноярского краевого перинатального центра в «Фейсбуке».

Началась эта история в декабре прошлого года. Будущая мама находилась на 16 – 17 неделе беременности, когда самочувствие неожиданно ухудшилось. Пришлось даже вызвать «Скорую помощь». Врач, который приехал на вызов, осмотрел пациентку и скомандовал: «Собирайтесь, я вас забираю в больницу».

Ольгу привезли в краевой центр охраны материнства и детства. Оказалось, что у нее миома матки. В ее случае нужно было экстренно делать операцию. При этом под угрозой была жизнь еще неродившегося ребенка. Операцию провели врач гинеколог Яна Несмеянова и анестезиолог-реаниматолог Андрей Колышкин.

Врач гинеколог Яна Несмеянова. Фото: пресс-служба Перинатального центра

- Яна Александровна сохранила жизнь моей маленькой девочки, провела такую ювелирную работу, за что ей огромное спасибо! Буду помнить ее всю жизнь! Ну а через 4 месяца, 23 апреля, на свет появилась наша Яночка. Да-да именно в честь Яны Александровны мы и назвали нашу дочурку, - рассказала молодая мама Ольга.

Так получилось, что рожать ей довелось в этом же центре, а на операции вновь присутствовал анестезиолог Андрей Колышкин. По словам Ольги, он не просто отличный специалист, знающий свою работу на отлично, с ним еще и не соскучишься в операционной.