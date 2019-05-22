«У нас не курят»: в Канске бармен погасил сигареты посетительниц с помощью огнетушителя

В Канске в кафе-баре «Облака» произошел конфликт между барменом и двумя девушками-посетительницами. Поскольку за спиной бармена администрация бара предусмотрительно установила видеокамеру, сомнений в том, кто прав, а кто виноват, ни у кого не возникло.

В Канске бармен воспитал пьяную посетительницу с помощью огнетушителя.No smoking

Видео появилось в паблике «ЧП-Канск»: барная стойка, за ней в компании с бутылками пива сидят две девушки. О чем-то разговаривают, звонят по телефону, рисуют руками круги на столе.

В какой-то момент одна достает сигарету и закуривает. Бармен отходит и уже через секунду в кадре мелькают клубы дыма. После некоторых препирательств бармен, не выдержав, взялся за огнетушитель - и просто потушил сигареты. Посетительницы с криками выскочили на улицу.

Пользователи социальных сетей в большинстве своем действия парня-бармена одобрили: «Молодец парняка, респект, а эти больше не будут курить в общественных местах».

А вот что пояснили журналистам в баре: во-первых, курить в помещении в самом деле запрещено, во-вторых, дамы прибыли в «Облака» отдохнуть уже изрядно подвыпившими. Вели себя неуправляемо. Вот сотрудник, в конце концов, и церемониться не стал. И то, поступил максимально корректно: тушил только сигареты, а не пыл распоясавшихся девушек. Так что никаких последствий для здоровья у них нет. Тут больше даже бар пострадал - до сих пор отмывают от пены...