«Куда я попал!»: в назаровской школе выпускной пройдет для 27 девочек и одного парня

«Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят» - это не про 11 «а» класс из лицея № 8 города Назарово. Берите круче! Здесь на 27 девушек один-единственный парень. Как тут не позавидовать – не жизнь, а малина. Девчонки его любят, ценят, берегут. Андрею Коробкову любой бы позавидовал. Но сам он относится к этому вполне нормально: подумаешь, 27 девчонок!

А получилось все случайно два года назад. В конце 9-го класса ребята перераспределялись по направлениям углубленного изучения предметов. Кто-то выбрал технические дисциплины, кто-то физику с химией. А Андрею по душе гуманитарное направление.

- Я даже не подозревал, какой сюрприз меня ожидает 1 сентября, когда я пришел в 10-й класс. Вокруг девчонки, девчонки – и я один среди них. В параллельных классах по 5 – 6 пацанов, а мне такое «счастье». Но я особо не расстроился. Просто принял это как данность. И не жалею – девчонки классные. Я со всеми общаюсь свободно, нет ни споров, ни разногласий.

- Они его очень любят и обожают, - рассказывает классный руководитель 11 «а» класса Татьяна Быковская. – После 10-го класса Андрей хотел уходить, думал, что не потянет. Девчонки уговаривали его остаться, учителей уговаривали тоже. Он у нас как в малине, мы его бережем. Иногда, бывает, захожу на урок и не вижу Андрея в классе. Спрашиваю: «Девчонки, что вы натворили, опять ему шарфик не повязали? Заболел? Вот теперь идите и лечите его».

В воспитательном и образовательном плане такой диссонанс ничуть не мешает. Тут главную роль играют все-таки личностные качества ребят. Несмотря на то что Андрей учится в сугубо женском коллективе, характер у него твердый, мужской. Слово держать умеет: как сказал, так и сделает. Даже закаляется характер.

Романтических отношений у Андрея ни с одной из девочек в своем классе нет. Смеется, напрямую об этом стесняется с корреспондентом говорить. Главное, старается никого не обидеть, а то одной окажи романтические знаки внимания, остальные почувствуют себя обделенными. Так что относится ко всем одинаково. А если между девчонками какие-то споры возникают, не вмешивается – такая у него политика.

- На днях была репетиция к последнему звонку. Девчонки начали спорить, кому где встать, чтобы быть поближе к зрителю. Я отошел в сторону, смеюсь про себя: «Куда я попал». Стараюсь не вмешиваться – пусть сами решают вопросы. Я не атаман для них, я наблюдатель. Я специально выбрал самую угловую парту на последнем ряду – как бы в стороне и в то же время все вижу, как на ладони, - признается парень.

В пятницу, 24 мая, у ребят прозвенит последний звонок, потом экзамены, выпускной. Андрей пока еще не определился, кем хочет стать. Но в одном уверен – будет скучать по своей школе, своей классной руководительнице и своим 27 девчонкам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без одноклассников, но не без праздника: 11-классница из сибирской глубинки в одиночку отмечает последний звонок

А чтобы сдать ЕГЭ, 17-летней Татьяне Апаликовой из села Ершово Иркутской области придется ехать в соседнее село за 40 км. (Подробности)

«Откуда это в тебе?!»: 12-летний сирота из Тувы поражает пением профессиональных артистов и зрителей

«Комсомолка» узнала тайну Денберела Ооржака, ставшего звездой на шоу «Ты супер!» [видео]

Трудно описывать словами выступление артиста, если есть возможность – советуем всем посмотреть хотя бы фрагмент того, как поет 12-летний Денберел Ооржак. Невероятный – пластичный, с уникальным голосом, улыбчивый, харизматичный, он «раскачал» всю страну на шоу «Ты супер!» (подробнее)