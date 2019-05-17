Школьник из Красноярска будет читать прозу Астафьева на Красной площади!

В «Артеке» завершился финал самого масштабного детского литературного конкурса России «Живая классика». Он уже несколько лет проходит в знаменитом детском центре, но если раньше его могли увидеть только гости лагеря, то в этом году на официальном сайте конкурса прошла прямая трансляция, ее можно увидеть и сейчас по ссылке https://youngreaders.ru

Директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко сказал, что «Артек» как площадка культурной дипломатии всегда будет поддерживать проект «Живая классика», а конкурсанты всегда получат здесь вдохновение, новый опыт и радость от общения друг с другом.

Путь к финалу был долгим, целый год участники конкурса читали и выбирали тот текст, который они могли бы воплотить на сцене и сделать это со всей душой! Правильный выбор, пожалуй, самое сложное, - именно так считают чтецы.

Кстати, уже много лет самые популярные авторы на конкурсе - Чингиз Айтматов, Юрий Яковлев, Степан Писахов, Надежда Тэффи, Лидия Чарская, Аркадий Аверченко, Михаил Зощенко, Антон Чехов, Борис Васильев.

В финале прозвучал и рассказ члена жюри Марины Москвиной.

- Это очень приятно, - поблагодарила она участников финала. – Я предлагаю считать проект «Живая классика» не конкурсом, а единым действом, главным героем которого станет книга!

Член жюри Сергей Горобченко пришел с 10-летним сыном и попросил включить его в состав жюри:

- Это конкурс детский и я очень хочу, чтобы все было правильно и честно, поэтому прошу вашего разрешения на участие моего сына Саши в работе жюри, он мне поможет быть объективным с точки зрения ребенка.

9 суперфиналистов из 2,5 миллионов участников!

В этом году конкурс «Живая классика» прошел в восьмой раз и ежегодно в нем участвуют около 2, 5 миллионов школьников. Из них в «Артек» приехали 255 юных чтецов из всех уголков нашей страны: от северного Норильска до солнечного Краснодара. Из каждого региона – по три участника, которые победили в школьном, районном и региональном этапах.

В финал, на сцену «Артек-арены», вышли 17 лучших из лучших и из них жюри выбрало 9 суперфиналистов. Это:

Матвей Михайлов (Республика Карелия);

Андрей Хемеляйнен (Республика Карелия);

Ярослав Зорин (Республика Удмуртия);

Михаил Гудков (Красноярский край);

Екатерина Жигульская (Московская область);

Антон Новолоцкий (Мурманская область);

Микаил Гайтукиев (Республика Ингушетия);

Георгий Антонов (Республика Коми);

Рамазан Билалмагомедов (Республика Дагестан).

Любопытно, что Екатерина Жигульская выходит в финал уже второй год подряд, в Республика Карелия будет представлена в суперфинале сразу двумя участниками! Но красноярцы, конечно же, будут болеть за Михаила Гудкова, который для финала выбрал рассказ Виктора Астафьева «Далекая и близкая сказка». Он участник детской театральной студии «Сибирячок» под руководством внучки писателя Полины Астафьевой. Михаил не только играет в спектаклях по произведениям Виктора Петровича, но и создает проекты для повышения интереса к творчеству Астафьева. Именно поэтому для участия в конкурсе он выбрал рассказ любимого писателя.

А еще Михаил - первый юный красноярец, который сыграет в знаменитом киножурнале «Ералаш». Он так понравился художественному руководителю «Ералаша» Борису Грачевскому, что тот лично вручил сертификат на съемку.

Будем болеть за Мишу в суперфинале, который состоится 2 июня в Москве на Красной площади!

«Живая классика» - путь на профессиональную сцену!

Генеральный партнер проекта «Живая классика», компания «Норникель», не только поддерживает проект, но и участвует в его развитии. Об этом нашим коллегам из НИА рассказала основатель конкурса «Живая классика» Марина Смирнова:

- Наши партнеры участвуют в стратегии развития конкурса, инициируют новые проекты внутри «Живой классики». Например, школа актерского мастерства и сотрудничество с ГИТИСом у нас появились благодаря «Норникелю». Они были первые, кто пригласил педагогов ГИТИСа в Норильск. Мы опробовали механизм проведения школы актерского мастерства, подготовки к конкурсу. Потом детей прослушали и пригласили поступать в театральный вуз. Только после этого мы эту историю запустили по всей стране.

-Почему наша компания, которая старается развивать в молодом поколении интерес к техническим дисциплинам и инженерным профессиям, поддерживает столь неожиданный для нас проект «Живая классика»? Потому что чтение развивает, а чтение вслух развивает не только способность мыслить, но ещё и эмоциональный интеллект - дети учатся сострадать, сопереживать, поддерживать друг друга. Мы заинтересованы в том, чтобы в наших регионах дети развивались не только интеллектуально, но и духовно, чтобы они стремились к сотрудничеству, командной работе, созиданию. Конкурс «Живая классика», на мой взгляд, как раз про это, - считает старший вице-президент компании «Норникель» Лариса Зелькова.

Наша справка

Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» - это детский литературный конкурс, в котором ежегодно принимает участие 2,5 миллионов школьников из всех регионов России и 60 стран мира. Подростки в возрасте с 10 до 17 лет соревнуются в декламации прозаических произведений. До победы конкурсант идет через несколько этапов: школьный, районный, региональный, финал в «Артеке», суперфинал на Красной площади.

В жюри конкурса в этом году вошли писательница Марина Москвина, актер Сергей Горобченко и представители генеральных партнеров конкурса - президент издательского холдинга «Просвещение» Михаил Кожевников и директор департамента общественных связей Андрей Кирпичников. Председатель жюри - заслуженная артистка России и член Союза писателей России Наталья Варлей.