«На горшок – с чистой совестью»: в столице Хакасии открылся детский аттракцион с тюремной камерой

В столице Хакасии, Абакане, появился довольно необычный детский аттракцион. Впрочем, необычным он может показаться нам, рядовым российским обывателям. А вот владельцы детского развлекательного центра Happy Land, которые и устроили его, так не считают. Они подсмотрели идею за границей, вроде как в Таиланде, где такое развлечение пользуется (по их же словам) бешеной популярностью.

Итак, в чем суть идеи. Посреди большого игрового зала установлена... тюремная камера. Все, как положено: высокая стена, пропускной пункт, окно с решеткой. Окно находится в камере, внутри которой стоит стул. С обратной стороны тоже решетка, но со следами побега – прутья решетки отогнуты в стороны. Смеем предположить, это сделано для того, чтобы в процессе игры вошедший в образ юный узник покинул темницу и сбежал.

Организаторы не видят в этом ничего зазорного. Фото: Александр Потылицин, "Фейсбук"

После того, как в соцсети появились фотографии, сделанные жителем Абакана Алексеем Потылициным, они стали темой обсуждений, большей частью, шутливых (орфография сохранена):

- Ой, какая прелесть!!! Можно тренировать технику побега)

- Круто! Можно провести детский др в стиле первомая. Часть детей в костюмах силовиков, часть с лозунгами. Потом в крытку...

- Чего б вы понимали. Родитель приводит непослушное чадо в детскую тюрьму. И тот отбывает наказание. Еще общественно полезные работы можно ввести.

- По-моему отличная идея и родителей тоже можно арестовать, чтобы не мешали развлекаться

- Наконец-то! А то ходят непуганные с детства на митинги всякие...

Представители детского развлекательного центра пояснили, что на самом деле никакая это не тюрьма. Аттракцион еще не доделан до конца. Раньше это была игровая зона ДПС, сейчас они ее переделывают в полицейский участок. Закрывать его не собираются, ведь он пользуется у детей спросом.

Между тем стало известно, что Ирина Ауль, уполномоченная по правам ребенка в Хакасии, узнав о существовании аттракциона, планирует проверить развлекательный центр, как только вернется в Абакан из служебной поездки.