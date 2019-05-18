Глава города подписал распоряжение об окончании отопительного сезона в Красноярске

Глава города Сергей Еремин накануне подписал распоряжение об окончании отопительного сезона в Красноярске. Как было заявлено ранее, подача тепла в квартиры и дома горожан прекратится в понедельник, 20 мая. Напомним, что в этом вопросе власти всегда ориентируются на погоду. Ведь по закону тепло в домах горожан можно отключить, только когда среднесуточная температура продержится на отметке 8 градусов и выше в течение 5 суток подряд. В этом году тепло наступило раньше. А ведь вспомним, что в 2014 году тепло отключили только 26 мая, а в 2018 году – 28 мая, за полчаса до полуночи.

Сразу же за этим начнется отключение горячего и холодного водоснабжения для бытовых нужд горожан. За летний период ресурсоснабжающим организациям предстоит провести большой объем работ, связанных с подготовкой к очередному отопительному сезону. Нужно будет провести гидравлические испытания с целью выявить потенциально аварийные участки теплосетей, затем провести плановый и аварийный ремонт. Поэтому времени на отдых нет.

Согласно графику, энергетики в этом году планируют оставить горожан без горячей воды только один раз. И только на некоторых участках – дважды. Энергетики и сетевики не исключают возможности досрочного завершения части работ. В этом случае жилищные организации получат дополнительные сообщения, предписывающие восстановить водоснабжение в домах досрочно.