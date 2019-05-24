2019-05-24T11:53:28+03:00
Общество

Сибирячка выиграла путевку за границу после того, как вернулась из выигранного в лотерею путешествия

Настоящая полоса везения, поражается она [Эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
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Красноярка купила пакет майонеза и выиграла путевку за 300 тысяч. Фото: предоставлено героиней публикации.Красноярка купила пакет майонеза и выиграла путевку за 300 тысяч. Фото: предоставлено героиней публикации.
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Чудеса случаются! Обычная покупка в гастрономе принесла 32-летней Ольге Цыпышевой из Красноярска крупный выигрыш – путевку на 300 тысяч рублей. Невероятно: о победе девушка узнала, вернувшись из поездки в Грецию, которую тоже выиграла.

- У меня в этом году полоса везения, – призналась Ольга корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск. - Буквально в октябре была в Москве на форуме. И выиграла там путевку в Грецию в пятизвездочный спа-отель – на три ночи. Вернулась оттуда только 20 мая. А на днях мы с сыном ходили в «Красный яр», делали покупки. Взяли пакет майонеза, несколько пирожных. И на кассе нам предложили – поучаствуйте в розыгрыше? Сын возразил: «Мама, так часто везти не может!» – В жизни бывает всякое, давай заполним! Оба решили: хотим в Европу. Кинули в ящик только один чек. Сегодня утром я как раз готовила завтрак сыну. И тут мне позвонили – чудесная новость.

Как выяснилось, победу Ольге принесла покупка того самого пакета майонеза и сладостей. Теперь красноярка с сыном собираются в Европу.

Вот это подфартило. Для понимания: всего в розыгрыше участвовали 52 тысячи чеков. Один из покупателей сбросил в ящик 105 (!) на общую сумму в 14 тысяч 650 рублей. А повезло другим.

Еще одна счастливица – пенсионерка Анна Владимировна. Она ни разу не была за рубежом, хотя очень об этом мечтала. Еще 8 лет назад оформила загранпаспорт. Но воспользоваться им пока не удалось. Сейчас женщина ждет окончания дачного сезона, после которого полетит в Азию. В какую страну, еще не выбрала. Кстати, Анна Владимировна набрала товаров на 633 рубля. А удача улыбнулась ей после покупки сыра. Бывает и так, поздравляем!

ИСТОЧНИК KP.RU

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