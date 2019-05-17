Паломнические поездки для красноярцев: расписание и цены

Гости радио «Комсомольская правда», руководитель паломнического центра храма Иоанна Предтечи при Архиерейском доме Светлана Тюрина и священник Максим Золотухин, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской в Академгородке, рассказали о своем личном опыте паломничества и дали несколько советов тем, кто еще только собирается в поездку к святым местам.

Ответы на некоторые вопросы помогут и читателям спецвыпуска «Время веры» определиться с выбором.

- Как готовиться к паломнической поездке?

Отец Максим:

- Паломничество должно созреть в душе. Я помню, как 20 лет назад прочитал книгу позапрошлого века о мощах святителя Николая на Бари о том, что они источают святое миро столько, сколько к ним придет паломников. Это были 90-е годы, и я понимал, что мне туда никогда не съездить. Но пришло время, мы полетели на конкурс в Рим с детским православным хором «София» и смогли совершить паломничество на Бари, и даже вместе с детьми по милости Божией. Так что постепенно все получается и происходит по зову сердца.

- Как выбирать маршрут для паломничества? Можно ли считать паломническими однодневные поездки?

Отец Максим:

- Несомненно! Паломнические поездки люди выбирают по возможности. Можно поехать и в Енисейск, и в Дивногорск, и в Томск. И везде будет обстановка совместной молитвы, тесного общения со священником, друг с другом, и в конце паломничества люди уже любят друг друга и потом продолжают общаться.

- Могут ли отправиться в паломничество люди, которые только идут к храму?

Отец Максим:

- Конечно, могут, и таких примеров очень много. Три недели назад мы ездили в Енисейск, были на Монастырском озере, и там в маленьком храме всенощную служат два человека: священник и послушник – здесь, в городе, такого не увидишь. И вот зашли два человека, они занимаются бизнесом, они успешны и вдруг попадают в атмосферу аскетичной суровой молитвы и встречаются с носителями совершенно другой жизни. И они стали спрашивать, отстояли всю службу, были тронуты. И таких случаев много. В самой поездке есть время пообщаться со священником, получить ответы на все свои вопросы, и многие как раз и приобщаются к вере во время паломничества.

Светлана Тюрина:

- Любое путешествие обогащает человека, и паломнические поездки не исключение. Многих пугает слово «паломничество», им кажется, что они сначала должны совершить некие духовные подвиги. Но на самом деле граница между паломничеством и религиозным туризмом лежит в сердце человека. Мы организуем поездку к святыням, но что человек почувствует и изменится ли его жизнь – это его личное дело. Мы показываем православные традиции, рассказываем об иконах, а что будет дальше – каждый решает сам.

- Светлана, в вашем списке паломнических поездок есть и бесплатная экскурсия. Расскажите о ней.

Светлана Тюрина:

- Это наша любимая экскурсия по самому красивому зданию Красноярска, Архиерейскому дому. Каждую субботу в 11 часов выходит экскурсовод и ждет абсолютно всех. И тех, кто идет со службы, и тех, кто пришел специально. Мы показываем храм, поднимаемся на клирос, проходим по всему зданию и в конференц-зале знакомимся с историей епархии, с архиепископами, отвечаем на вопросы. Просим заранее записываться по телефону 8-904 892 55 33. Для организованных групп можно договориться и на другое время. Этой зимой мы придумали новый формат: проводим экскурсии вечером, когда Архиерейский дом уже закрыт, службы закончились, потушен свет и мы идем по зданию.

- Одна из ваших паломнических поездок называется «Спрятанная жемчужина – Покровская церковь на Енисее». Почему спрятанная?

Светлана Тюрина:

- Мы очень ценим деревянные храмы, это всегда объект пристального внимания. Их осталось мало, в крае, например, сохранились только два: храм Параскевы Пятницы в Барабанове и Покровский храм в деревне Большой Балчуг, о котором мало кто знает, потому что он находится в закрытой зоне Железногорска. Можно добраться на катере, но регулярных рейсов нет. С помощью администрации Сухобузимского района мы организовали маршрут до Покровского храма: едем на автобусе до Атаманова, переправляемся на катере и попадаем в очень маленькую деревню Большой Балчуг. Здесь всего 140 жителей, а храм – на 200 человек, всем места хватит! Этот храм полностью восстановлен внутри и снаружи с помощью Горно-химического комбината, он очень красивый, настоящая жемчужина. Но из-за того, что до него трудно добраться, мы назвали его спрятанной жемчужиной.

- Сейчас много паломнических поездок в Крым. Чем они отличаются и насколько популярны?

Светлана Тюрина:

- У Симферопольской епархии большой опыт организации паломнических поездок, есть свои пансионаты, причем там отнюдь не монастырские условия. И программы построены таким образом, чтобы сочетать поездки и отдых на море. Поездки все интересные! Паломничество в Крым очень популярно, даты все удобные, с мая до конца сентября.

- В числе зарубежных паломнических поездок есть Святая земля – от 33 тысяч каждую неделю из Москвы. Насколько эта цена отличается от обычной туристической поездки и что в нее входит?

Светлана Тюрина:

- Это самый минимум, это социальные поездки. Обычно цены начинаются от 52 тысяч. Но есть несколько поездок в не самые востребованные даты, конец декабря, конец января – они дешевле. В стоимость входят проживание в отеле в Вифлееме, завтраки и ужины, все экскурсии – каждый день очень насыщенный!

- Расскажите о личном опыте паломничества: что ожидали и что получили.

Светлана Тюрина:

- Я больше организатор и больше думаю о том, чтобы людям было хорошо.

Отец Максим:

- Лично меня в паломнических поездках больше трогают священники и монахи, с которыми удается пообщаться. Люди производят самое сильное впечатление.

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