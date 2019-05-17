Красноярец перекрыл магистраль, чтобы спасти утку с утятами

В Красноярске прохожий перекрыл магистраль, чтобы перевести через нее утку с утятами. «Спасательную операцию» устроил бывший депутат Геннадий Торгунаков.

Необычный случай произошел в пятницу, 17 мая. Самый центр Красноярска, оживленная дорога в несколько полос, одна за другой проносятся машины.

И вдруг наперерез потоку направляется утиное семейство – мама и девять малышей. Казалось, вот-вот случится беда – попадут под колеса. Однако им повезло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/709291" frameborder="0"></iframe> Утки переходят дорогу. Видео: Геннадий ТОРГУНАКОВ.

Очевидцы, среди которых оказался и Геннадий Торгунаков, среагировали быстро. Сами вышли на дорогу, знаками попросили машины притормозить. И проводили семейку на другую сторону дороги. «Жалко же», пояснил мужчина. Движение плотное, водителям птиц не видно. Запросто могли задавить.

В конце концов, утки двинули дальше – к Енисею. А спасший их красноярец, похоже, стал героем соцсетей.

- Спасибо за видео! – пишут пользователи. – Прямо любуешься этой мамочкой с детишками. Кстати, теперь Вы в тренде, во всех СМИ. И на вопрос, как провели утро, можете смело отвечать: уток пас!