2019-05-17T08:44:59+03:00
Общество

Красноярец перекрыл магистраль, чтобы спасти утку с утятами

И лично проводил семейство через многополосную дорогу [видео]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Красноярец перекрыл магистраль, чтобы спасти утку с утятами. Фото: Андрей ОЛАНОВ, видео Геннадий ТОРГУНАКОВ.Красноярец перекрыл магистраль, чтобы спасти утку с утятами. Фото: Андрей ОЛАНОВ, видео Геннадий ТОРГУНАКОВ.
Изменить размер текста:

В Красноярске прохожий перекрыл магистраль, чтобы перевести через нее утку с утятами. «Спасательную операцию» устроил бывший депутат Геннадий Торгунаков.

Необычный случай произошел в пятницу, 17 мая. Самый центр Красноярска, оживленная дорога в несколько полос, одна за другой проносятся машины.

И вдруг наперерез потоку направляется утиное семейство – мама и девять малышей. Казалось, вот-вот случится беда – попадут под колеса. Однако им повезло.

Утки переходят дорогу. Видео: Геннадий ТОРГУНАКОВ.

Очевидцы, среди которых оказался и Геннадий Торгунаков, среагировали быстро. Сами вышли на дорогу, знаками попросили машины притормозить. И проводили семейку на другую сторону дороги. «Жалко же», пояснил мужчина. Движение плотное, водителям птиц не видно. Запросто могли задавить.

В конце концов, утки двинули дальше – к Енисею. А спасший их красноярец, похоже, стал героем соцсетей.

- Спасибо за видео! – пишут пользователи. – Прямо любуешься этой мамочкой с детишками. Кстати, теперь Вы в тренде, во всех СМИ. И на вопрос, как провели утро, можете смело отвечать: уток пас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
А он его даже не ловил: только за покупку 51 осетра жителю Дудинки грозит срок и погашение 8 000 000 ущерба
Мэр Красноярска: вместо «панелек с цветными квадратиками» построим бесшовные дома
ВТБ Капитал занял лидирующие позиции на европейском рынке ипотечных ценных бумаг
Треснувший под хозяином диван принес ему 18 тысяч рублей
«Театральный синдром. Детский мир» в Красноярске: программа
Подкараулил и ударил по голове. Напавший на 13-летнего школьника задержан по горячим следам
Вместо 83 дворов в Красноярске отремонтируют 106
Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10% годовых на остаток по картам «Копилка»
Вину не признал. Отец три года насиловал 14-летнюю дочь
Вы там живы? Все высаженные в прошлом сезоне деревья ждет ревизия
Украл и сердце, и наличность. Парень обворовал свою возлюбленную и сдал все в ломбард
Женщина простила себе миллионный долг и угрозами вымогала деньги у банка-кредитора
Сразу три бассейна появятся в Гагаринском парке Красноярска
Добраться до острова Татышев можно будет на шаттле
Объявлено о запуске нового рейса Красноярск – Иркутск
Отключения горячей воды начинаются в Красноярске
Ночью на выезде из Красноярска перекроют дорогу
Хронических алкоголиков лишили водительских прав в Красноярском крае
Объявлена дата отключения отопления в Красноярске
В Красноярске расширят кладбище Бадалык
«Мусора – дуры!»: после пьяного дебоша сын председателя Ачинского райсовета депутатов попал под уголовное дело
В парке «Гремячая грива» вырезали кабель на 2 млн рублей
Двух исчезнувших сестер-школьниц обнаружили ночью на дороге в Красноярском крае
В городах Красноярского края подорожал проезд в автобусах
«На вид 15 лет»: пропавшую в Красноярске женщину нашли благодаря ориентировке