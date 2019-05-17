«Просто жуть»: на селфи девушки у старого замка попал призрак

Яркая блондинка позирует для фото возле древнего замка… Только вот не ожидает, что во время селфи к ней присоединится... призрак. «Обаявшая» его девушка – красноярский блогер Natakondra. Загадочным снимком она поделилась в своем инстаграме. По словам автора, тот был сделан на экскурсии по старому городу Таллина. На фоне одного из замков вельмож.

Наталья признается: уже тогда здание показалось ей каким-то особенным. А, когда позже пролистывала снимки, обомлела: в одном из окон маячило привидение.

- А вы видели нечто подобное? – интересуется девушка. – Или одна я такая?!

В ответ подписчики начали строить предположения. Как по команде разделились на шутников, скептиков и мистиков. Первые заявили: какой еще призрак? В окне – явно сурикат, показывающий лайк.

natakondra Привидение или...?

- Да не-е-ет, - парировали вторые. – Это специально рисуют, для туристов. Кого-то пугает, а кого-то, наоборот, привлекает. Рекламный трюк не более.

- Что бы ни говорили, это просто жуть, - оказались верны себе «мистики». – Точно, ничего не нарисовано. Скорее, это чей-то дух. Даже возможно – девушки. И она улыбается, бр-р-р!

А вам как кажется?

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