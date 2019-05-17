Ах, лето! На выходных в Красноярск придет жара

Дождались! После похолодания, затянувшегося почти на неделю, на Красноярск надвигается летняя жара. Ну, почти – столбики термометров поднимутся выше отметки плюс 20 градусов.

- Для середины мая уже неплохо, - радуются горожане. – Сколько можно: то дождь, то снег, то ветра. Давайте уже лето – мы готовы!

А пока в пятницу, 17 мая, в городе прохладно. Днем обещают плюс 10-12 градусов. Небо затянуто тучами, возможен небольшой дождь, ветер с порывами до 13 метров в секунду.

Но уже на следующий день, в субботу, осадки прекратятся. Для начала потеплеет до плюс 15. А в воскресенье, 19 мая, проглянет солнце. И на термометрах будет все 22 градуса. Со знаком плюс, разумеется.

- Ах, лето! Неужели дождались? – пишут в соцсетях. – Правда, даже не верится.

К слову, жара (назовем это так) продержится в городе еще два дня. В понедельник и вторник прогнозируют плюс 21-23. Уже с дождями. А затем тепло пойдет на спад – ближе к середине недели будет плюс 14-16.