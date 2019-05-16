2019-05-16T09:39:03+03:00
Общество

Плесень и кишечная палочка. Эксперты признали фальсификатом 70% масла из красноярских магазинов

Рассказываем подробности
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Эксперты признали фальсификатом 70% масла из красноярских магазинов.Эксперты признали фальсификатом 70% масла из красноярских магазинов.Фото: Андрей МИНАЕВ
Изменить размер текста:

Сливочное, с ржаным хлебом и сыром… Какой завтрак без бутерброда с маслом? Понятно, не все оно одинаковое: бывает сладкое и не очень, кислое и соленое – на любой вкус. Причем выбирать нужно с умом. Недавняя экспертиза показала: 70% масла с красноярских прилавков – фальсификат, сообщили на сайте центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта.

Рассказываем подробности. Для проверки закупили десять образцов масла, произведенного в нашем и Алтайском краях, Московской, Омской и Новосибирской областях. Жирность -72,5% . А после отправили на микробиологические и физико-химические испытания, мониторинг на наличие растительных жиров. Кроме того, образцы оценивались по маркировке. Выводы оказались по большей части удручающими. Итак:

- в масле «Крестьянском» («Красмол», Красноярский край) обнаружили бактерии группы кишечных палочек, а также завышенное число микробов, плесневых грибов и дрожжей;

- «Село родное» «АгроЯрск» (Красноярский край) – претензии к образцу ровно те же;

- «Простоквашино» («Данон Россия», Красноярск) – наличие бактерий группы кишечных палочек;

- «Крестьянское» (Племзавод Таежный», Красноярский край). Кроме завышенного количества микробов, бактерий кишечных палочек, слишком низкая массовая доля жира и слишком высокая – влаги;

- «Простой выбор» («СМП-Агро», Красноярск). В образце нашли растительные жиры. Плюс все те же микробы, кишечную палочку, плесень и дрожжи;

- Масло («Эридан», Москва). Микробы, растительные жиры, занижена массовая доля жира и завышена влаги;

- «Веселый молочник» («ВБД», Новосибирск). Снова растительные жиры.

- Сливочное масло – один из самых фальсифицируемых пищевых продуктов, - говорит ведущий специалист Центра Надежда Воронкина. – Поскольку он является высокожирным, даже при замене небольшого количества молочного жира на растительный, производитель серьезно экономит. А это обман покупателя.

Полные результаты мониторинга можно посмотреть здесь.

КОНКРЕТНО

А какие образцы соответствуют требованиям?

По словам экспертов ЦСМ, это «Алтайская Буренка» («Алтайская Буренка», Алтайский край), «Сливочное утро» («Кипринский МСЗ», Алтайский край) и «Омский знак качества» («Омская заготовительная корпорация», Омская область).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Александр Дрозденко: «Экономический рост позволяет Ленинградской области выполнить задачи, поставленные нацпроектами»
На встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым глава региона рассказал о строительстве социальных объектов, дорог и развитии здравоохранения
Новости 24
Женщина простила себе миллионный долг и угрозами вымогала деньги у банка-кредитора
Сразу три бассейна появятся в Гагаринском парке Красноярска
Добраться до острова Татышев можно будет на шаттле
Объявлено о запуске нового рейса Красноярск – Иркутск
Отключения горячей воды начинаются в Красноярске
Ночью на выезде из Красноярска перекроют дорогу
Хронических алкоголиков лишили водительских прав в Красноярском крае
Объявлена дата отключения отопления в Красноярске
В Красноярске расширят кладбище Бадалык
«Мусора – дуры!»: после пьяного дебоша сын председателя Ачинского райсовета депутатов попал под уголовное дело
В парке «Гремячая грива» вырезали кабель на 2 млн рублей
Двух исчезнувших сестер-школьниц обнаружили ночью на дороге в Красноярском крае
В городах Красноярского края подорожал проезд в автобусах
«На вид 15 лет»: пропавшую в Красноярске женщину нашли благодаря ориентировке