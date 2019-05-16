«Моня начала улыбаться»: плачущую у дверей умершей хозяйки собаку спасли в Красноярске

Маленькая, беззащитная, перепуганная, она никогда не знала, как это – жить на улице. Но после внезапной смерти хозяйки собака Моня осталась одна. Ее историю рассказала в обществе «ЛапУшки» красноярка Оксана Евтух. Она невольно стала свидетелем - и участницей – этой драмы. Говорит, просто не смогла остаться равнодушной.

По словам Оксаны, все произошло в Ленинском районе Красноярска буквально на днях. В одном из многоквартирных домов на улице Рейдовой умерла женщина. Одинокая, детей у нее не было. Только и утешение – маленькая собачка. Но, когда хозяйки не стало, ее родственники выставили Моню в подъезд.

- Собачка всю жизнь прожила в квартире, и вдруг осталась на улице, - говорит Оксана. – Пока живет в подъезде, сидит возле своей квартиры и не понимает, почему ее не впускают. А она скоро должна ощениться…

Моня неделю ждала умершую хозяйку у дверей квартиры. Фото: ЛапУшки.

Когда сообщения о Моне появились в соцсетях, люди поразились:

- Господи, да она же плачет...

- Бедная Моня, у нее даже слезки на глазах.

- Дай бог собачке обрести хозяев. Очень жалко.

- Да воздаст Господь каждому по его заслугам. И пусть «родственницу» не забудет. Беременную выкинуть.

И вот вечером в среду, 15 мая, пришла хорошая новость: Моню забрали с улицы, она в безопасности.

- Пока на передержку, - сообщает Оксана. – Но, думаю, ей быстро найдут новых хозяев. Люди уже спрашивают, где она, хотят взять себе.

Что поразительно: после того, как Моня поселилась у волонтера Катерины, она снова начала улыбаться. Смогла довериться людям. Это кажется невероятным? Но – смотрите на фото.