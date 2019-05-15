В Красноярске прошел флешмоб с обнимашками

В Красноярске прошел флешмоб под названием «Семья начинается с объятий». Он был организован для популяризации семейных ценностей. Участниками флешмоба стали молодые пары, многодетные мамы и папы с детьми, бабушки и дедушки, а также старшеклассники, которые только стоят на пороге взрослой жизни.

Поцелуй крепкой семьиФото: Диана ИВАНОВА

- Я приехала на площадь возле Большого концертного зала за час до начала события, - рассказывает корреспондент «Комсомольской правды»-Красноярск Диана Иванова. – Там уже была группа из старшеклассников, человек тридцать. У них были приколоты ромашки – эмблема праздника. Ребята делали селфи, обнимались, танцевали под современные песни, веселились.

Малыши с удовольствием обнимались с белым медведемФото: Диана ИВАНОВА

Были обещанные ростовые куклы в виде красного сердца и белого мишки (это символы крепкой семьи). Все с удовольствием фотографировались с ними. Также работала фотозона, где каждый желающий мог сфотографироваться в картонных матрешках. Народ подходил, ведущая разогревала публику – делали большой хоровод рукопожатий, играли в ручеек.

Сердце - символ семьиФото: Диана ИВАНОВА

К моменту кульминации на площади было уже не меньше сотни человек, к участникам флешмоба присоединились гуляющие прохожие. Все получили заряд положительных эмоций и хорошее настроение. А все потому, что объятия вырабатывают гормон радости и счастья, укрепляют иммунитет, нервную систему и семью.

На площади собрались не меньше сотни человекФото: Диана ИВАНОВА

В общем и целом, мероприятие прошло на ура. Посмотрите на фото и сами в этом убедитесь. Организаторы отметили, что это был первый подобный флешмоб, они надеются, что он станет хорошей традицией.

Ромашка - символ праздникаФото: Диана ИВАНОВА

Такая фотография останется на долгую памятьФото: Диана ИВАНОВА