«Шелдон, ты невозможен!»: что за эксперименты проводили Шелдон Купер и Леонард Хофстедтер из «Теории большого взрыва»
Американский ситком «Теория большого взрыва» наверняка знают многие. Герои сериала - молодые физики, которые на протяжении 12 сезонов не могут справиться с повседневными рядовыми проблемами. Зато проводят какой-нибудь сложнейший опыт и делают новое научное открытие.
Самих открытий и опытов создатели сериала не показывают. А многие зрители так до конца и не поняли, чем конкретно занимаются Шелдон Купер и его друзья. Зрители не поняли, а спросить некого.
Дмитрий Зуев, аспирант кафедры технической физики Института космических исследований и высоких технологий СибГУ им. М.Ф. РешетневаФото: соцсети
Ученые СибГУ имени М.Ф. Решетнева тоже познакомились с сериалом. И с позиции телезрителей определили 5 вопросов, которые так и просятся, чтобы их задали. Отвечает на них аспирант кафедры технической физики Института космических исследований и высоких технологий СибГУ им. М.Ф. Решетнева, лауреат премии главы города молодым талантам, неоднократный победитель конкурсов Краевого фонда науки Дмитрий Зуев. (Скажем честно – ученые попытались рассказать это простыми словами, насколько удалось, судить вам, - мы, журналисты, кардинально переписывать коллегиально не решились – точно, наляпаем ошибок). Но для поклонников сериала, наверняка, интересно будет «покопаться» в оборотах и терминах. Но ход, в любом случае, нетривиальный. Одним словом, мы «за что купили, за то и продаем»). Итак:
В чем суть теории струн, которым в начале сериала занимался Шелдон?
Кадр из сериала «Теория большого взрыва», канала CBS TV
Суть в том, чтобы описать все элементарные частицы (бозоны, фермионы) и их взаимодействия между собой как результат колебаний и взаимодействий ультрамикроскопических квантовых струн на масштабах порядка планковской длины 10−35 м.
Теория струн потенциально позволяет объединить квантовую механику с теорией относительности. Изначально многообещающая теория струн захватила умы физиков и была популярна, однако в процессе ее разработки возникло множество проблем: огромное количество вариантов теории, чрезмерная математическая сложность и самое главное: невозможность на данный момент провести экспериментальную проверку основных результатов. А без проверки экспериментов непонятно, куда нужно двигаться.
Шелдон сначала занимался бозонной теорией струн, потом перешел в гетеротическую. В чем принципиальная разница между ними?
Кадр из сериала «Теория большого взрыва», канала CBS TV
- Бозонная теория струн – первый вариант теории, разработанный на рубеже 60х-70х годов ХХ века. Она описывает взаимодействие только бозонных частиц (фотоны, глюоны и другие). Бозоны – это хорошо, но есть еще и фермионы (кварки, протоны, нейтроны, лептоны). Гетеротическая теория струн описывает уже и бозоны, и фермионы.
С Раджем Шелдон работал над теорией струн под действием гамма-лучей от аннигиляции темной материи и рассматривал метод оптимизации 500 ГэВ детектора частиц в этом направлении. Что это значит?
Кадр из сериала «Теория большого взрыва», канала CBS TV
Тут налицо не совсем корректный перевод с английского. По всей видимости, они пытались с помощью теории струн описать процесс аннигиляции темной материи (встреча двух частиц темной материи с последующим их превращением в другие частицы). И далее регистрировать гамма излучение с энергией 500 ГэВ (гигаэлектровольт), которое гипотетически должно появляться при аннигиляции. Задача регистрации следов аннигиляции темной материи косвенно бы подтвердила ее существование. Но последние эксперименты (например, изучение гамма-излучения 495 галактик телескопом Ферми в течение 8 лет) не обнаружили следов аннигиляции. Стоит отметить, что телескоп работал в диапазоне энергий от 502 МэВ до 251 ГэВ.
Шелдон и Леонард вместе написали статью о том, что пространство можно описать с помощью уравнений для сверхтекучей жидкости. Насколько это приближено к реальности?
Кадр из сериала «Теория большого взрыва», канала CBS TV
В современной физике есть 2 больших теории: квантовая механика и общая теория относительности. Первая работает в микромире – на масштабах, сравнимых с размером элементарной частицы. Вторая описывает гравитацию и пространство-время на макромасштабах – космосе. И эти две вещи очень плохо совмещаются между собой. Общая теория относительности считает, что пространство-время является гладким и только большие массы могут его искажать. В квантовой механике наоборот, мельчайшие частицы на микромасштабах постоянно и непредсказуемо флуктуируют.
Единая теория взаимодействия – это теория, которая должна описывать все 4 фундаментальных взаимодействия: гравитационное, электромагнитное, слабое ядерное и сильное ядерное. Теория струн является одной из попыток создать подобную теорию. Это актуально, задача построения единой теории взаимодействия решается уже более 100 лет.
Суть работы Шелдона и Леонарда в том, чтобы представить пространство-время, как движение жидкости с нулевой вязкостью (сверхтекучей жидкости). Сверхтекучесть гелия при температурах менее 2 Кельвинов (менее 271 градуса по Цельсию) была открыта в 1938 году советским физиком П.Л. Капицей. Сверхтекучей является жидкость, которая может протекать бесконечно без потери энергии. Сложность в том, что для передачи энергии требуется среда – звуковые волны перемещаются в воздухе, тепло перемещается через металлы и другие вещества. А электромагнитные волны двигаются в пустом пространстве, что вызывает вопросы. Это и послужило предпосылкой для создания этой теории около полувека назад.
Шелдон презрительно относится к инженерии и инженерам, называя инженеров «благородные многоквалифицированые рабочие» и «умпа-лумпы науки». Что, на ваш взгляд, сложнее – инженерия или фундаментальная/прикладная наука?
Кадр из сериала «Теория большого взрыва», канала CBS TV
Сложно и то, и другое. Просто характер решаемых проблем разный. Конечно же, инженер не разбирается в деталях всех вариантов теории струн, а физик-теоретик во всем технологическом цикле производства самолетов. Фундаментальная наука ищет новые знания, а инженерное дело применяет на практике научные знания. Сейчас инженеры и физики часто идут бок о бок в современных научных проектах: большой адронный коллайдер, детекторы гравитационных волн, разработка космических аппаратов. Физики и инженеры совместно разрабатывают, создают новые приборы и работают на них.
(Прим. ред: «Шелдон, ты невозможен!» - реплика из диалога в фильме).
Пройдите тест: а преданный ли ты фанат «Теории большого взрыва»?
1Как зовут создателя сериала «Теория Большого взрыва»?
2Имя любимой собачки Раджа?
3Для Шелдона один из этих людей просто "хороший знакомый", тогда как остальные трое "лучшие друзья". Укажите "хорошего знакомого".
4Как бабушка называет Шелдона?
5Кто из известных ученых появляется в сериале и доводит Шелдона до обморока?
6Кто из героев «Теории Большого взрыва» наградил Шелдона прозвищем «Дурилка»?
7Почему после полета в космос Говарда встречала только супруга?
8Кто из героев сериала в реальной жизни имеет докторскую степень по нейробиологии?
9Где прошла свадьба Пенни и Леонарда?
10Когда Леонард возвращается из экспедиции к Северному полюсу, он привозит Пении подарок. Какой?
11Радж может разговаривать с женщинами только если он…:
12Когда Шелдон заболевает, помочь ему может единственная песня, которая когда-то пела ему бабушка:
13После того, как ночью Шелдон убрался в квартире Пенни, девушка пришла в ярость. Чтобы не обострять скандал Леонард рисует другу табличку с надписью. С какой?
14Все главные герои сериала физики и имеют докторскую степень, и только один инженер.
ИСТОЧНИК KP.RU