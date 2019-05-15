2019-05-15T15:13:37+03:00
Звезды

Красноярские сестры-близняшки прошли в финал «Евровидения-2019» в Израиле

Они поехали туда в составе команды Беларуси
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярские близнецы прошли в финал «Евровидения-2019» в Израиле. Фото: страница в "Инстаграме"Красноярские близнецы прошли в финал «Евровидения-2019» в Израиле. Фото: страница в "Инстаграме"
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Стало известно, что сестры-близнецы из Красноярска Софья и Радмира Мантулины прошли в финал конкурса «Евровидение-2019», который в настоящее время проходит в израильском городе Тель-Авиве. Сестры выступают в команде Беларуси, они – бэк-вокалистки Зины Киприянович, более известной под сценическим именем Зена.

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Красноярские близнецы прошли в финал «Евровидения-2019» в Израиле
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Первый полуфинал конкурса прошел минувшей ночью, по результатам в финал уже попали 10 стран-участниц. Финальное выступление состоится 18 мая. Сергею Лазареву, который представляет на «Евровидении» Россию, прочат высокие шансы на победу.

На своей странице в «Инстаграме» София и Радмира рассказывают, как проходит мировой музыкальный конкурс. В целом они в восторге от организации мероприятия, здорового духа соперничества и дружеской атмосферы, которая всех окружает.

Известно, что сестры Мантулины давно поют вместе, они много раз побеждали в музыкальных конкурсах регионального формата. В 2015 году были «Звездочками СУЭК». В 2017 году победили в конкурсе молодых исполнителей «Я люблю тебя, Россия». В прошлом году Софья и Радмира принимали участие в конкурсе «Новая волна», куда их отобрал композитор Игорь Крутой. А до этого они проходили кастинг на музыкальное телешоу «Голос», но спеть, увы, не успели: наставники как раз до их выступления уже набрали себе команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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