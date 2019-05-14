Учительницу, которая домогалась 15-летнего ученика, признали невменяемой

В следственном комитете закончили сбор материалов по этому, мягко сказать, нетривиальному делу. Под подозрением – учительница английского из Канска, пострадавший – ее ученик, 15-летний подросток. Подробности некрасивой истории стали достоянием общественности осенью прошлого года: скриншоты переписки педагога и школьника появились в социальных сетях. Но обсуждался в диалоге совсем не школьный предмет – учительница говорила с подростком на взрослые темы, признавалась ему в любви.

Первое интервью на камеру учительницы об интим-переписке с учеником..

Когда об истории узнали в школе и следственном комитете, женщину уволили и завели на нее уголовное дело за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего.

И вот, как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следственного комитета, медицинская экспертиза признала бывшего педагога невменяемой, у нее установили явное психическое расстройство. Специалисты посчитали: она не могла отдавать отчет своим словам и действиям.

Сейчас дело передают в суд, который решит, какое наказание понесет подозреваемая. Вероятнее всего, женщину отправят на принудительное лечение.

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