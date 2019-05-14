Приоритетные направления деятельности Общественной палаты
14 мая 2019 года в 14.00 состоится первая пресс-конференция членов Общественной палаты Красноярского края, посвященная приоритетным направлениям деятельности Общественной палаты.
Приоритетные направления деятельности Общественной палаты.
В пресс-конференции примут участие:
- Грушевская Наталья Викторовна - председатель Общественной палаты Красноярского края;
- Паценко Александр Павлович - член Общественной палаты Красноярского края;
- Зализняк Игорь Аскольдович - член Общественной палаты Красноярского края;
- Чернявский Александр Александрович - член Общественной палаты Красноярского края;
Место проведения: пресс-центр медиахолдинга «Комсомольская правда – Красноярск» по адресу: ул. Никитина, 3 «Б».
Приглашаем СМИ!
Дополнительная информация для СМИ по телефону: 221-17-89, Светлана Потехина.
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