В Красноярске начался сезон ремонта городских дорог: рассказываем, где именно

В Красноярске начинается сезон ремонта городских дорог. Мэрия провела первые торги и выбрала подрядчиков, контракты с ними уже подписаны. Погода тоже способствует старту работ, так что уже на этой неделе подрядчики выйдут на первые объекты.

Напомним, что в этом году в мэрии учли опыт прошлых лет, когда сначала опоздали с торгами, а потом в конце лета и осенью приходилось подгонять подрядчиков. Нынче установка другая: раньше начать и раньше завершить.

Так называемые «паспорта объектов» уже появились на улицах Урванцева, Новосибирской и Парашютной. В ближайшие дни там появится дорожная техника и бригады рабочих. Работу они начнут традиционно с замены бордюров.

Объемы распределяли по географии

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе департамента городского хозяйства, в этом сезоне в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» будут ремонтировать 29 объектов.

Все они распределены на 8 лотов, в основном по географическому принципу. То есть каждый подрядчик будет выполнять работы не на одной, а сразу на нескольких дорогах. Это сделано для того, чтобы к торгам по возможности не допускались фирмы-однодневки. Более крупные контракты требуют более серьезных гарантий.

Автомобильные дороги в Советском районе будет ремонтировать ООО «КрасДорСтрой». Объекты организации:

- улица Урванцева от Светлогорской до Урванцева, 6д;

- улица 3 Августа от жилого дома № 1а до жилого здания № 26;

- Краснодарская от проспекта Металлургов до проспекта Комсомольского;

- Спандаряна от Шахтеров до Березина.

Этот же подрядчик будет выполнять работы на объектах в Октябрьском и Железнодорожном районах:

- Новосибирская от Академика Киренского до Куйбышева;

- Курчатова, от проспекта Свободного до жилого дома № 15б по улице Академика Курчатова;

- Карбышева от Высотной в районе жилого здания № 4а до жилого здания № 30 по Карбышева;

- Чкалова от Академика Киренского до Революции;

- Революции от Спартаковцев до Гоголя;

- Пушкина от Пушкина, 1 до Пушкина, 19.

В Кировском и Свердловском районах дороги будет ремонтировать ООО «КДРС» на участках:

- Кутузова от Кутузова, 109 до Мичурина, включая конечную остановку ДК Кировский;

- Парашютная, от жилого дома № 2 по Парашютной до жилого дома № 26 по Матросова.

Подрядчик, который будет ремонтировать улицы Глинки и Мичурина, определится к концу мая – началу июня. Примерно в эти же сроки должны быть подписаны 2 контракта на выполнение работ по оптимизации транспортных потоков и снижению мест концентрации ДТП.

В мэрии пообещали, что все работы будут контролировать общественники, которые прошли специальную подготовку. В этом году стать общественными контролерами захотели около 60 человек. Добавим, что в случае некачественного исполнения подрядчик должен будет в рамках гарантийных обязательств за свой счет исправить все огрехи своей работы.