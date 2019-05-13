«Совершенно секретно»: как заглянуть в архив красноярского Управления ФСБ

Накануне Дня Победы на радио «КП» (107,1 Fm) cотрудник архива Управления ФСБ России по Красноярскому края Светлана Новикова (фамилия изменена – прим.ред.) рассказала о секретных материалах, которые хранятся за семью печатями и каким образом можно ознакомиться с их содержимым. В частности, с делами, которые относятся еще ко временам Великой Отечественной войны.

Корр.: На какой срок информация остается засекреченной?

С.Н.: Законом установлено, что документы не могут быть рассекречены, пока не пройдет 30 лет. По истечении этого срока документы либо рассекречиваются полностью, либо частично или на них останется гриф секретности.

Корр.: Как быть с документами военного времени? Ведь прошло 74 года, а многие документы «всплывают» только сейчас.

С.Н.: Есть такое понятие, как персональная информация, которая хранится до 75 лет. Это для нас с вами кажется, что 75 лет – много. Однако для сведений, составляющих государственную тайну, это совсем небольшой срок. На сегодняшний день функционирует ряд важных международных соглашений, которые были установлены в послевоенное время. Договоренности между странами-победителями были достигнуты одни, а фактически в документах может быть по-другому. Это касается не только Советского Союза, но и других государств. Поэтому при рассекречивании учитывается каждое слово и принимается взвешенное решение о том, выгодно ли выгодно рассекречивание этих документов во внешнеполитических целях, не для поднятия каких-то резонансных решений в нашей стране.

Корр.: Остались ли документы о Великой Отечественной войне, которые еще не рассекречены?

С.Н.: Могу сказать о тех, которые будут рассекречены к юбилею Победы. Управлением ФСБ отобран ряд дел, которые находятся сейчас на рассмотрении. Мы планируем к 2020 году подготовить выступление, публикацию материалов или выставку на базе одного из музеев города. И там представим информацию о работе Управления в период Великой Отечественной войны здесь, в Красноярске и крае.

Корр.: Как ознакомиться с информацией, которая раньше была засекреченной? Часто ли к вам обращаются с заявлениями и какими?

Какие тайны можно найти на полках хранилища. Фото предоставлено архивом ведомства

С.Н.: Нужно обратиться с заявлением на имя начальника нашего Управления – либо при личной встрече, либо по почте. В последнее время исследовательский интерес растет. В первую очередь среди молодежи, которая обучается в вузах, или тех, кто начал научную деятельность. Есть у нас молодой человек, он работает в педагогическом университете и ищет информацию о легенде союзного значения – Валентине Феликсовиче Войно-Ясенецком (святителе Луке – прим. ред.).

Корр.: То есть можно увидеть документы ФСБ о пребывании святителя Луки в нашем крае, узнать о его жизни, работе в госпиталях?

С.Н.: С таким вопросом к нам часто обращаются исследователи. Но Войно-Ясенецкий, когда работал здесь во время войны, под надзором каких либо органов не находился. Поэтому ни в архиве УФСБ по краю, ни в архиве ГУ МВД по краю следственных или наблюдательных дел в отношении этого человека нет. Я бы рекомендовала обращаться в центральные архивы ФСБ и МВД, а также большой массив информации хранится по месту последнего проживания святителя Луки в Крыму.

Корр.: Можно обозначить список трех самых популярных тем, с которыми к вам обращаются?

С.Н.: Становления Красноярского края – в связи с грядущим юбилеем региона. Также период репрессий 30-х годов прошлого века. И еще период развала Советского Союза и становления Российской Федерации. Но в этом случае мы еще не перешли 30-летний рубеж, поэтому пока предметно разговаривать не о чем.

Корр.: А много людей интересуется судьбой своих близких, родственников-фронтовиков, в частности, это связано с акцией «Бессметный полк»? Насколько это рутинная для вас работа разыскивать такие сведения?

С.Н.: Огромную работу в этом плане проделало Министерство обороны. Практически все списки участников войны уже выложены в сеть. Удобный поиск пропавших без вести, побывавших в плену, погибших и тех, кто вернулся после окончания войны к семьям.

Я бы хотела поподробнее рассказать про фильтрацию документов. Массив послевоенных документов оставался на хранение территориальным органам безопасности. Не во всех регионах эти документы хранятся в УФСБ. Например, в нашем Управлении фильтрационные дела переданы в госархив Красноярского края.

Что представляют собой эти фильтрационные дела. Мы знаем, что большое количество людей при разных обстоятельствах побывало в плену. После их освобождения по каждому конкретному человеку проводилось разбирательство, выяснялись обстоятельства, как он попал в плен, чем занимался в концентрационном лагере и так далее. Фильтрационные дела содержат протоколы бесед с военнопленными, протоколы свидетелей, которые могли бы характеризовать человека до войны и так далее.

Бытует мнение, что каждый, кто попадал в плен, потом обязательно должен был отсидеть в советских лагерях. На самом деле это совсем не так. В процентном соотношении в лагеря было направлено мизерное количество. Большинство проходило через спецпоселения на территориях, которые были удалены от крупных городов федерального значения.

Не стоит ждать, что в фильтрационных делах найдется какая-то сенсация. Нужно быть готовыми к тому, что найденная частичка истории останется только в семейном архиве.

Корр.: То есть узнавать информацию о своих родных лучше в архиве Министерства обороны?

С.Н.: Наибольший массив документов, связанных с Великой Отечественной войной, хранится там. Это списки потерь и пропавших без вести, документы о награждении. Центральный архив Минобороны работает только по письменным запросам. Срок исполнения по заявлениям, установленный федеральным законодательством, 30 дней. Но в связи с нагрузкой срок исполнения немного увеличен. В любом случае все ответы за запросы выдаются.

Корр.: Можно ли верить сайтам, где публикуется полная информация об участниках войны?

С.Н.: Если мы говорим о сайте «Подвиг народа», то это инициатива Министерства обороны, финансируется из федерального бюджета. За содержание и достоверность электронного банка документов отвечают служащие архива. В нашем регионе на сайте Мемориала Победы сформирована база краевого уровня, работа продолжается несколько лет. В этом году их поддержала краевая администрация.

Корр.: Бывает ли, что ищет человек информацию о своем родственнике и узнает, что у него были награды, но они засекреченные.

С.Н.: Бывает. Это касается лиц, которые во время Великой Отечественной войны были заброшены в тыл врага для проведения разведывательной операции. Если человек был разведчиком, то его документы не могут быть рассекречены, ведь там хранятся методы и способы добычи информации, которые могут использоваться и на сегодняшний день. Познакомиться с такими документами можно, только подтвердив родство.

Корр.: Какую деятельность вели сотрудники ФСБ в годы Великой Отечественной войны?

С.Н.: Сотрудники НКВД самыми первыми встали на защиту Советского Союза. Вспомним, что Великая Отечественная война началась с нанесения ударов по Брестской крепости, а пограничные войска в то время, как и сейчас, находились в ведении органов госбезопасности. В 1943 году было создано специальное подразделение СМЕРШ (расшифровывается как «Смерть шпионам»). На него были возложены функции, которыми раньше военные занимались разрозненно: это зачистка прифронтовых территорий, работа с рядовым составом, заброска в тыл врага для контрразведывательной деятельности. К слову, в этом году в колонне Бессмертного полка пронесли 21 портрет участников контрразведки СМЕРШ.