Недетские страсти вокруг «детской тюрьмы»: аттракцион с камерой для малолетних узников шокировал соцсети

Летят самолет, спешат пароходы… Еще немного, и в Хакасию съедутся, пожалуй, все «детские» правозащитники страны. А дело вот в чем. Владельцы развлекательного центра Happy Land в Абакане установили новый аттракцион, «камеру-одиночку» - для малышей. И посетители тут же окрестили ее «детской тюрьмой».

Как все это выглядит? Посреди большого игрового зала находится импровизированная тюремная камера. Все, как положено: высокая стена, пропускной пункт, окно с решеткой. Внутри камеры имеется стул. С обратной стороны тоже решетка, но со следами побега – прутья решетки отогнуты в стороны. Смеем предположить, это сделано для того, чтобы в процессе игры вошедший в образ малолетний узник покинул темницу и сбежал.

По словам организаторов, идею подсмотрели за границей - в Таиланде. Там такое развлечение пользуется бешеной популярностью. А мы чем хуже?

Ходят непуганые...

После того, как в соцсети появились фотографии, сделанные жителем Абакана Алексеем Потылициным, они стали темой дискуссий, большей частью, шутливых (орфография сохранена):

- Ой, какая прелесть!!! Можно тренировать технику побега.

- Круто! Можно провести детский дэрэ в стиле первомая. Часть детей в костюмах силовиков, часть с лозунгами. Потом в крытку...

- Чего б вы понимали. Родитель приводит непослушное чадо в детскую тюрьму. И тот отбывает наказание. Еще общественно полезные работы можно ввести.

- По-моему отличная идея, и родителей тоже можно арестовать, чтобы не мешали развлекаться

- Наконец-то! А то ходят непуганые с детства на митинги всякие…

Вопрос к родителям: зачем?

Детскую камеру принялась обсуждать вся страна. «Ребята с малых лет должны привыкать к тюремной обстановке?!». Заявление о проверке детского центра уже сделала детский омбудсмен Хакасии. Ирина Ауль пообещала лично посетить «арестантский уголок», чтобы самой во всем разобраться.

Малышовой «камерой» публично возмутился Николай Сванидзе в эфире «Эха Москвы»:

- Это так же странно, как дети в военной форме на День Победы. Абсолютно из той же оперы. Как дети, которые пьют из солдатской фляжки. Вероятно, воду, я надеюсь. Но имеется в виду, что и какие-то другие напитки. То же самое. Это не только к государству - это и к родителям вопрос, которые ведут их туда, и которым это представляется интересным.

Сюжеты про саму детскую тюрьму сделали практически все федеральные СМИ. А хозяева аттракциона лишь недоумевают: откуда бы такой ажиотаж? Раньше это была зона ДПС, теперь полицейский участок. Малыши пищат от восторга, так что о закрытии не может идти и речи.Это просто игра, разводят они руками, может, тогда и пластмассовые пистолеты с автоматами запретить?!

А вы как думаете?