2019-05-20T11:15:13+03:00
Происшествия

Недетские страсти вокруг «детской тюрьмы»: аттракцион с камерой для малолетних узников шокировал соцсети

«Может, тогда и пистолеты игрушечные запретить?» - парируют владельцы
Мария МИШКИНАЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Детский уголок особого режима. Фото: Алексей ПОТЫЛИЦЫН.Детский уголок особого режима. Фото: Алексей ПОТЫЛИЦЫН.
Изменить размер текста:

Летят самолет, спешат пароходы… Еще немного, и в Хакасию съедутся, пожалуй, все «детские» правозащитники страны. А дело вот в чем. Владельцы развлекательного центра Happy Land в Абакане установили новый аттракцион, «камеру-одиночку» - для малышей. И посетители тут же окрестили ее «детской тюрьмой».

Как все это выглядит? Посреди большого игрового зала находится импровизированная тюремная камера. Все, как положено: высокая стена, пропускной пункт, окно с решеткой. Внутри камеры имеется стул. С обратной стороны тоже решетка, но со следами побега – прутья решетки отогнуты в стороны. Смеем предположить, это сделано для того, чтобы в процессе игры вошедший в образ малолетний узник покинул темницу и сбежал.

По словам организаторов, идею подсмотрели за границей - в Таиланде. Там такое развлечение пользуется бешеной популярностью. А мы чем хуже?

Ходят непуганые...

После того, как в соцсети появились фотографии, сделанные жителем Абакана Алексеем Потылициным, они стали темой дискуссий, большей частью, шутливых (орфография сохранена):

- Ой, какая прелесть!!! Можно тренировать технику побега.

- Круто! Можно провести детский дэрэ в стиле первомая. Часть детей в костюмах силовиков, часть с лозунгами. Потом в крытку...

- Чего б вы понимали. Родитель приводит непослушное чадо в детскую тюрьму. И тот отбывает наказание. Еще общественно полезные работы можно ввести.

- По-моему отличная идея, и родителей тоже можно арестовать, чтобы не мешали развлекаться

- Наконец-то! А то ходят непуганые с детства на митинги всякие…

Вопрос к родителям: зачем?

Детскую камеру принялась обсуждать вся страна. «Ребята с малых лет должны привыкать к тюремной обстановке?!». Заявление о проверке детского центра уже сделала детский омбудсмен Хакасии. Ирина Ауль пообещала лично посетить «арестантский уголок», чтобы самой во всем разобраться.

Малышовой «камерой» публично возмутился Николай Сванидзе в эфире «Эха Москвы»:

- Это так же странно, как дети в военной форме на День Победы. Абсолютно из той же оперы. Как дети, которые пьют из солдатской фляжки. Вероятно, воду, я надеюсь. Но имеется в виду, что и какие-то другие напитки. То же самое. Это не только к государству - это и к родителям вопрос, которые ведут их туда, и которым это представляется интересным.

Сюжеты про саму детскую тюрьму сделали практически все федеральные СМИ. А хозяева аттракциона лишь недоумевают: откуда бы такой ажиотаж? Раньше это была зона ДПС, теперь полицейский участок. Малыши пищат от восторга, так что о закрытии не может идти и речи.Это просто игра, разводят они руками, может, тогда и пластмассовые пистолеты с автоматами запретить?!

А вы как думаете?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Сергей Шойгу издал книгу в единственном экземпляре и подарил ее Главе Тувы
На вантовом мосту Красноярска восстановят разметку для велосипедистов и пешеходов
Первая дорожная «вафля» появилась в Красноярске
«Это не кадры из фильма ужасов»: оскандаленную в соцсетях красноярскую больницу начали ремонтировать
С понедельника в четырех районах Красноярска отключают горячую воду
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Лето»
11-классница на «Оке» и 10-классник на мотоцикле устроили жуткое ДТП: подросток в реанимации
Полярный день начался в Норильске
Дети наткнулись на обгоревшее тело женщины в красноярском сквере
В Красноярске въехавшего в столб водителя из автомобиля вырезали спасатели
В Эвенкии эвакуировали 30 человек во время пожара в двухэтажном доме
В Богучанах пьяный лихач на иномарке протаранил автомобиль ДПС
Житель Ачинского района отрыл у себя в огороде «гранату»
«Тебя дети дома ждут»: в Красноярском крае женщина ушла с работы и пропала
В центре Красноярска женщина попала под колеса иномарки прямо на пешеходном переходе
На левобережье Красноярска появится еще один исторический квартал
В Красноярске нашлась 12-летняя девочка, которая после школы не вернулась домой
В центре Красноярска изменится схема движения
В мэрии Красноярска рассказали, почему газоны стали синими
Власти заставят устранить нарушения, допущенные при строительстве в Красноярске спортивных объектов
В Красноярске судебного пристава отправили в колонию на 8,5 лет
Крыши жилых домов в Красноярске ремонтируют 20 осужденных
В Красноярске начали озеленять вертикальные фигуры
Итоги Универсиады: к играм изготовили 65 тысяч игрушечных U-Лаек