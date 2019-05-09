В Красноярске только что отгремел салют Победы, подводя итоги уходящего дня. После того, как на площади Мира завершился концерт, черноту неба разорвали яркие огненные шары. Они поднимались на высоту нескольких сотен метров, так что их можно было увидеть почти со всех концов миллионного города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/707910" frameborder="0"></iframe> В Красноярске отгремел салют Победы.Мария ЛЕНЦ

«Комсомолка» заранее подсказала красноярцам, где будет самый лучший обзор. Поэтому аншлаг был на обеих набережных, в сквере Энтузиастов, на Театральной площади и площади Мира возле БКЗ. Многие специально приехали на остров Татышев, чтобы почувствовать себя в эпицентре событий. Много людей стояли на Вантовом и Коммунальном мосту.

Гигантские огненные цветы с неба отразились в ЕнисееФото: Мария ЛЕНЦ

В этом году запуск производили из двух точек. Одна была на острове Татышев, напротив ТРЦ «Июнь», а вторая – на барже напротив гостиницы «Енисей». Горожане снимали происходящее на телефоны, чтобы выложить в социальные сети или отправить друзьям в другие города.

В этом году запуск салюта производился с двух точекФото: Михаил ШУКЛИН

День Победы в этом году прошел он во всех отношениях замечательно. Во-первых, погода не подвела: немного прохладно, но солнечно и вполне комфортно. Даже не верится, что пару лет назад 9 мая Красноярск накрыло толстым слоем снега.

В этом году торжественным маршем по площади Революции прошли более 1780 человек. Проехали 23 образца военной и раритетной техники. В колонне Бессмертного полка прошли почти 45 тысяч человек, а сама колонна растянулась более чем на километр.

Концертные площадки сегодня развернулись на Театральной площади и площади Мира, а также на шести других площадках в разных районах города.

Перед началом торжественного шествия выступили артисты художественной самодеятельности. Этой традиции уже больше десятка летФото: Мария ЛЕНЦ

Четким строем, чеканя шаг, прошли по площади кадеты, курсанты, воины-интернационалистыФото: Мария ЛЕНЦ

Первые лица города и края пришли поздравить ветерановФото: Мария ЛЕНЦ

Военная техника всегда вызывает повышенный интерес. Причем не только у мужчин всех возрастовФото: Мария ЛЕНЦ

День Победы - это праздник всех поколенийФото: Мария ЛЕНЦ

Когда они уходили на фронт, они были еще мальчишкамиФото: Мария ЛЕНЦ

Торжественным маршем прошли 1780 человекФото: Мария ЛЕНЦ

Знамена Победы - в руках молодыхФото: Мария ЛЕНЦ