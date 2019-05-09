По проспекту Мира прошла колонна Бессмертного полка. Она сформировалась на пересечении проспекта с улицей Дзержинского, затем направилась в сторону площади Мира. По предварительным оценкам, в акции приняли участие около 40 тысяч человек, не меньше, чем в прошлом году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/707701" frameborder="0"></iframe> По проспекту Мира в Красноярске прошла колонна Бессмертного полка.Мария ЛЕНЦ

И с каждым годом количество участников только прибавляется. Это неудивительно, ведь, несмотря на то, что прошло уже 74 года с момента окончания Великой Отечественной войны и сменилось несколько поколений, память о тех, кто сражался за Родину, остается в сердцах благодарных потомков.

Бок о бок шли ветераны локальных войн и юнармейцыФото: Мария ЛЕНЦ

Серафима Аксельрод, руководитель штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк», рассказала:

- В каждом районе проходят свои шествия, но самым многочисленным, конечно, является всегда шествие на проспекте Мира. Люди присоединяются к колонне «Бессмертного полка» спонтанно, кто-то не в силах пройти до конца, но мы берем в свои ряды всех. И не важно, есть ли у вас фотография родственника, участника войны, или нет. Людям важно ощущение своей сопричастности, это нужно обязательно поддерживать.

В акции приняли участие не менее 40 тысяч человекФото: Мария ЛЕНЦ

В колонне прошли участники всех возрастов. Были пожилые люди и много молодежи, бывшие военнослужащие и юнармейцы. Дети шагали рядом с родителями и несли штандарты с портретами своих прадедушек.

Колонна растянулась на несколько сотен метровФото: Мария ЛЕНЦ

Участники пронесли 40-метровую Георгиевскую лентуФото: Мария ЛЕНЦ

Фотография на память: правнук и прадедушки. Фото: Диана Иванова

После торжественного шествия зрители перешли на соседнюю улицу, чтобы влиться в Бессмертный полк. Фото: Диана Иванова