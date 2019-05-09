2019-05-09T10:54:17+03:00
Общество

По проспекту Мира в Красноярске прошла колонна Бессмертного полка

Тысячи героев войны с портретов невидимо встали в строй [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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По проспекту Мира в Красноярске прошла колонна Бессмертного полкаПо проспекту Мира в Красноярске прошла колонна Бессмертного полкаФото: Мария ЛЕНЦ
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По проспекту Мира прошла колонна Бессмертного полка. Она сформировалась на пересечении проспекта с улицей Дзержинского, затем направилась в сторону площади Мира. По предварительным оценкам, в акции приняли участие около 40 тысяч человек, не меньше, чем в прошлом году.

По проспекту Мира в Красноярске прошла колонна Бессмертного полка.Мария ЛЕНЦ

И с каждым годом количество участников только прибавляется. Это неудивительно, ведь, несмотря на то, что прошло уже 74 года с момента окончания Великой Отечественной войны и сменилось несколько поколений, память о тех, кто сражался за Родину, остается в сердцах благодарных потомков.

Бок о бок шли ветераны локальных войн и юнармейцы Фото: Мария ЛЕНЦ

Бок о бок шли ветераны локальных войн и юнармейцыФото: Мария ЛЕНЦ

Серафима Аксельрод, руководитель штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк», рассказала:

- В каждом районе проходят свои шествия, но самым многочисленным, конечно, является всегда шествие на проспекте Мира. Люди присоединяются к колонне «Бессмертного полка» спонтанно, кто-то не в силах пройти до конца, но мы берем в свои ряды всех. И не важно, есть ли у вас фотография родственника, участника войны, или нет. Людям важно ощущение своей сопричастности, это нужно обязательно поддерживать.

В акции приняли участие не менее 40 тысяч человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В акции приняли участие не менее 40 тысяч человекФото: Мария ЛЕНЦ

В колонне прошли участники всех возрастов. Были пожилые люди и много молодежи, бывшие военнослужащие и юнармейцы. Дети шагали рядом с родителями и несли штандарты с портретами своих прадедушек.

Колонна растянулась на несколько сотен метров Фото: Мария ЛЕНЦ

Колонна растянулась на несколько сотен метровФото: Мария ЛЕНЦ

Участники пронесли 40-метровую Георгиевскую ленту Фото: Мария ЛЕНЦ

Участники пронесли 40-метровую Георгиевскую лентуФото: Мария ЛЕНЦ

Фотография на память: правнук и прадедушки. Фото: Диана Иванова

Фотография на память: правнук и прадедушки. Фото: Диана Иванова

После торжественного шествия зрители перешли на соседнюю улицу, чтобы влиться в Бессмертный полк. Фото: Диана Иванова

После торжественного шествия зрители перешли на соседнюю улицу, чтобы влиться в Бессмертный полк. Фото: Диана Иванова

В шествии приняли участие красноярцы разных возрастов и национальностей Фото: Мария ЛЕНЦ

В шествии приняли участие красноярцы разных возрастов и национальностейФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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