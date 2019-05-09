2019-05-09T08:55:56+03:00
Общество

День Победы в Красноярске: на площадь ГорДК пришли сотни горожан

Подпевают песни военных лет и пробуют солдатскую кашу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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День Победы в Красноярске: на площадь ГорДК пришли сотни горожанДень Победы в Красноярске: на площадь ГорДК пришли сотни горожанФото: Мария МИШКИНА
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Главные мероприятия празднования Дня Победы развернулись сегодня в центре города. Однако многие красноярцы предпочли не ехать на площадь Революции, а провести этот день у себя, в районах. Одна из таких площадок традиционно развернулась возле Городского дворца культуры. Началось торжество с митинга памяти и возложения венков к памятнику погибшим воинам и труженикам тыла Великой Отечественной войны. Затем началось выступление художественной самодеятельности. Зазвучали песни военных лет, знакомые многим с детства. Открылись палатки-музеи.

Военнослужащие выстроились в шеренгу Фото: Мария МИШКИНА

Военнослужащие выстроились в шеренгуФото: Мария МИШКИНА

Выставлена военная техника, которая сразу же привлекает внимание не только мальчишек. Возле нее с удовольствием фотографируются и мужчины, целыми семьями выстраиваются для селфи и тут же постят их в социальных сетях.

Большой популярностью пользуется солдатская каша из полевой кухни. Многие даже вернулись за добавкой. Первый котел быстро разошелся, но горожан успокоили: через час будет готова новая каша, хватит всем.

Военная техника сразу же привлекла внимание Фото: Мария МИШКИНА

Военная техника сразу же привлекла вниманиеФото: Мария МИШКИНА

Приняты все меры безопасности. Вокруг площади ограждение, много полицейских обеспечивают порядок. Не пускают на площадь посетителей с большими сумками, а также с животными, с алкогольными напитками.

Добавим, что такие же праздничные мероприятия проводятся сегодня в каждом районе города:

- Красная площадь (Железнодорожный район)

- площадь Свердлова (Свердловский район)

- Гвардейский парк (Советский район)

- стела 30-летия Победы (Кировский район)

- площадь у ДК 1 Мая (Ленинский район)

- Театральная площадь (Центральный район).

Солдатская каша пошла на ура Фото: Мария МИШКИНА

Солдатская каша пошла на ураФото: Мария МИШКИНА

Приняты все меры безопасности Фото: Мария МИШКИНА

Приняты все меры безопасностиФото: Мария МИШКИНА

А за периметром можно было прокатить детей на пони Фото: Мария МИШКИНА

А за периметром можно было прокатить детей на пониФото: Мария МИШКИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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