День Победы в Красноярске: на площадь ГорДК пришли сотни горожан
Главные мероприятия празднования Дня Победы развернулись сегодня в центре города. Однако многие красноярцы предпочли не ехать на площадь Революции, а провести этот день у себя, в районах. Одна из таких площадок традиционно развернулась возле Городского дворца культуры. Началось торжество с митинга памяти и возложения венков к памятнику погибшим воинам и труженикам тыла Великой Отечественной войны. Затем началось выступление художественной самодеятельности. Зазвучали песни военных лет, знакомые многим с детства. Открылись палатки-музеи.
Военнослужащие выстроились в шеренгуФото: Мария МИШКИНА
Выставлена военная техника, которая сразу же привлекает внимание не только мальчишек. Возле нее с удовольствием фотографируются и мужчины, целыми семьями выстраиваются для селфи и тут же постят их в социальных сетях.
Большой популярностью пользуется солдатская каша из полевой кухни. Многие даже вернулись за добавкой. Первый котел быстро разошелся, но горожан успокоили: через час будет готова новая каша, хватит всем.
Военная техника сразу же привлекла вниманиеФото: Мария МИШКИНА
Приняты все меры безопасности. Вокруг площади ограждение, много полицейских обеспечивают порядок. Не пускают на площадь посетителей с большими сумками, а также с животными, с алкогольными напитками.
Добавим, что такие же праздничные мероприятия проводятся сегодня в каждом районе города:
- Красная площадь (Железнодорожный район)
- площадь Свердлова (Свердловский район)
- Гвардейский парк (Советский район)
- стела 30-летия Победы (Кировский район)
- площадь у ДК 1 Мая (Ленинский район)
- Театральная площадь (Центральный район).
Солдатская каша пошла на ураФото: Мария МИШКИНА
Приняты все меры безопасностиФото: Мария МИШКИНА
А за периметром можно было прокатить детей на пониФото: Мария МИШКИНА
ИСТОЧНИК KP.RU