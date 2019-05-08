Изумруды, рубины, сапфиры: в обычной красноярской квартире оперативники нашли 13 000 драгоценных камней

Изуруды чистой воды, рубины, сапфиры, алмазы, золото россыпью и в мелких слитках - все это обнаружили полицейские в скромной квартире 59-летнего жителя Красноярска, бывшего директора ювелирного магазина. По виду жилья и не скажешь, что здесь мужчина припрятал драгоценные камни и золотой запас, равный по стоимости новой квартире в Красноярске, - 13 тысяч драгоценных камней. Все камни крупные, размером чуть с перепелиное яйцо - как на подбор. По оценкам специалистов, они вытянули на 2,5 миллиона рублей!

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Старенькая мебель, весы и просто гигантское количество коробок и пластмассовых контейнеров - именно в них подпольный миллионер и хранил богатство.

Крупные камни размером с перепелиное яйцо Фото: стопкадр с видео МВД России

Как оказалось, у мужчины был свой официальный бизнес по продаже «ювелирки». Но потом салон пришлось закрыть. Драгметаллы и камни он должен был реализовать в определенном порядке (как именно, мы сейчас выясняем у специалистов). Но никак не хранить дома, и тем более не приторговывать «вчерную»: существует строго определенный законом порядок оборота драгоценных металлов и камней.

Впечатляющую находку прокомментировали в МВД России:

Помимо камней в квартире нашли золото Фото: стопкадр с видео МВД России

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлено, что бывший руководитель ювелирного магазина осуществлял хранение и продажу драгоценных металлов у себя дома. При обыске по месту его проживания обнаружено и изъято почти 13 тысяч различных драгоценных камней: изумруды, алмазы, рубины, сапфиры, а также емкости для обжига и плавления различных материалов, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Все хранилось в коробках Фото: стопкадр с видео МВД России

На бывшего директора ювелирного магазина завели уголовное дело по части 1 статьи 191 УК РФ (Незаконный оборот драгоценеых металлов, природных камней или жемчуга). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.