Эльфы, Сейлормун, человек-паук и те-кого-мы-не-знаем: в Красноярске прошел ежегодный Comic Con Siberia

В Красноярске на два дня, 3 и 4 мая, собрались самые известные персонажи фантастических фильмов, мультфильмов, аниме, комиксов, компьютерных игр. В МВДЦ «Сибирь» проходит фестиваль популярной культуры Comic Con Siberia.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/706756" frameborder="0"></iframe> в Красноярске прошел ежегодный Comic Con Siberia.Мария ЛЕНЦ

Те, кто «в теме», говорят: это очень крутая и самая масштабная тусовка для любителей косплея от Урала до Дальнего Востока. Об этом можно судить и по масштабам – сотни человек в ярких и порой совершенно безумных костюмах прибыли на мероприятие. Пытаться угадать, какой персонаж перед тобой стоит, могут лишь знатоки и ценители того или иного направления. Себя они называют «гиками» (от английского geek – чрезвычайно увлеченные).

Кажется, эту даму мы видели в фильме "Аквамен"Фото: Мария ЛЕНЦ

Например, Белоснежек, армию Спайдерменов, черепашек-ниндзя или эльфов с острыми ушами узнают почти все. Но поди угадай, из какой компьютерной игры или фентези-фильма закованный в броню рыцарь, если ты этим не увлекаешься. Или откуда розовые бородатые единороги, многочисленные принцессы с коронами на голове или милые девчушки, накрашенные под героинь японских мультфильмов?

На юного эльфа нацелились десятки камерФото: Мария ЛЕНЦ

Главная часть обоих дней фестиваля – дефиле, прохождение участников в костюмах по подиуму. Захватывающее зрелище. Одни идут, элегантно позируя. Другие входят в образ и размахивают своими мечами, топорами и булавами. К слову, говорят, периодически во время такой демонстрации «гиперсилы» от костюмов что-нибудь отваливается. Но ни зрителей, ни персонажей это не смущает.

Демонстрация гиперсилыФото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, по поводу костюмов – кто-то заказывает их, тратя невероятные деньги, а кто-то делает сам из подручных средств. В любом случае получается красиво. И вообще главное в этом – атмосфера. Сюда приходят не только дети и молодежь, но и люди вполне сознательного возраста, те, кому за 30 и 40. В обычной жизни ты – офисный работник, продавец, рабочий, даже чиновник администрации. А тут – можешь себе позволить почувствовать себя кем угодно, достаточно надеть костюм и погрузиться в увлекательный и фантастический мир.

Общий сбор на сценеФото: Мария ЛЕНЦ

Завтра они снова станут рабочими, офисными клерками, чиновникамиФото: Мария ЛЕНЦ

Фотограф с ручкой обезьянкойФото: Мария ЛЕНЦ

Кажется, это что-то из японских мультфильмовФото: Мария ЛЕНЦ

Можно устроить крутое селфи с персонажамиФото: Мария ЛЕНЦ