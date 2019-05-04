В Красноярске зацвели первоцветы: какая погода ожидает горожан в ближайшие три дня

Вот же, совсем недавно в Красноярске бушевал шквалистый ветер, за город на автомобиле лучше было не выезжать из опасения вылететь в кювет со скользкой дороги. Но прошло несколько дней и природа взяла свое: на деревьях уже лопнули почти и показались первые листочки. Особенно радуются цветоводы, которые с осени посадили у себя на даче или в саду первоцветы – пригрело солнце, и из-под прошлогодней листвы уже показались первые бутоны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/706739" frameborder="0"></iframe> В Красноярске зацвели первоцветы.

В Управлении зеленого строительства Красноярска сейчас как раз активно готовятся к озеленению города. Примерно дней через 10-15 рабочие выйдут на улицы и в скверы и начнут высаживать на подготовленные клумбы рассаду цветов. К концу месяца, когда уже совсем потеплеет, привезут их теплицы пальмы и туи, всего около 118 экзотических деревьев. За зиму они окрепли, набрались сил и подросли. Займутся озеленители и вертикальными фигурами – их в Красноярске более 50.

Их в народе называют подснежникамиФото: Мария МИШКИНА

А теперь вернемся к погоде. По информации специалистов Гидрометцентра в ближайшие три дня – с воскресенье по вторник 7 мая в краевом центре ожидается устойчивая теплая погода до +20 градусов днем и 7 градусов ночью. Небольшая облачность и ветер до 2 метров в секунду. А вот 8 и 9 мая немного похолодает – до + 9 градусов днем и небольшого минуса ночью. Затем столбик термометра вновь поднимется вверх.

И напоследок дадим советы тем, кто любит березовый сок. В нем много полезных витаминов, поэтому употреблять сок можно в любом возрасте. Но чтобы напиться сока, не обязательно рубить дерево. Будьте бережливы, достаточно проделать небольшое отверстие и вставить в него желобок или воронку.