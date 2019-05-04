Один взвалил друга на спину, другой тормозил машину: в Туве подростки спасли подорвавшегося на снаряде товарища

Это случилось на минувшей неделе, 27 апреля, в селе Кара-Хаак. От него до столицы республики, города Кызыла, всего 22 километра. Население – чуть менее полутора тысяч человек, почти все держат домашнее хозяйство. В тот вечер родители отправили девятиклассника Ай-Демира искать корову с теленком, буренка не вернулась с пастбища.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/706724" frameborder="0"></iframe> В Туве подростки спасли подорвавшегося на снаряде товарища.

С собой парень позвал двух друзей – Дидима и Айсана. Втроем уже по темну осмотрели пастбища и заросли кустов у реки и решили проверить военный полигон на окраине села. Буренки туда частенько заходят, непонятно как пробираются через ограждение из колючей проволоки и пасутся.

Три друга оказались на пустом полигоне и даже не подозревали, какой опасности они подвергаются. Торопились осмотреть большое поле, видимо, чтобы их никто из военных не заметил, поэтому и передвигались ребята бегом. Неожиданно Дидим наступил на что-то твердое, раздался взрыв. Все тело острыми иглами пронзила боль. Парень потерял сознание. Позже врачи скажут: скорость движения помогла ему увернуться, иначе все могло быть гораздо хуже.

В тот момент друзья не растерялись. Одноклассник Айсан умело перевязал кровотечение своей одеждой и взвалил Дидима себе на спину. А Ай-Демир помчался к дороге останавливать машину. У ребят все получилось. На их счастье по дороге ехал отзывчивый человек, который тут же вызвал «Скорую помощь» и помог усадить раненого подростка к себе в салон. Они поехали навстречу «Скорой». Вскоре раненый Дидим оказался в республиканской больнице Кызыла. Врачи сделали все возможное и спасли его.

Несколько дней к Дидиму никого не пускали. Но накануне доктора разрешили родным и друзьям навестить его. Приехал и глава республики Шолбан Кара-оол.

- Я видел, как Дидим-оол благодарен своим товарищам. При мне позвал их в палату. А выходя, я заметил, как ребята подобрались к койке своего друга. Его мама говорит, что с ними Дидим-оолу становится веселее. Вот такая мужская дружба, - написал глава республики в социальных сетях.

17-летнего Дидим-оола из Кара-Хаака будут лечить в лучшей военной клинике страны в Санкт-Петербурге. Договоренность с министерством обороны уже есть. Сегодня-завтра подростка на самолете отправят туда. Лечение совершенно бесплатное. Поэтому глава республики недоволен появившейся в интернете информацией от непонятных людей о сборах средств якобы на лечение мальчика.

Как же так получилось, что на военный полигон могли проходить беспрепятственно и животные, и люди? На этот вопрос должно ответить министерство обороны. И если нет возможности перенести полигон подальше от населенного пункта, то нужно принять все меры, чтобы подобное больше не повторялось, сообщил глава республики.

Видео: официальная страница Шолбана Кара-оола во «ВКонтакте»