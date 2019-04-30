Вернуть пациента N10: в Красноярске врачи запустили сердце замерзшего мужчины после 24-го разряда дефибриллятора

Врачи Красноярской краевой больницы сами с трудом верят в эту историю невероятного спасения 55-летнего пациента. Это просто фантастика – замерзший человек ожил после двух часов реанимации, после 24-го разряда дефибриллятора. Подобных случаев в мире – единицы. И красноярские медики вписали еще одну строчку в историю мировой медицины.

Под утро 22 апреля охранник одного из промышленных предприятий города обходил территорию и обнаружил лежащего на земле мужчину в годах. Тот не подавал признаков жизни и был холодным. Охранник вызвал бригаду «Скорой помощи». Неизвестного № 10 – такое имя записали в его истории болезни – привезли в Красноярскую краевую больницу около 8 часов утра.

Рассказывает реаниматолог Дмитрий Мицуков:

- Пациент был ледяной на ощупь, на лице даже снежинки не таяли. Периферический пульс не прощупывался, лишь аускультативно (с помощью фонендоскопа – прим.ред.) прослушивались глухие тоны сердца. Можно предположить, что он уснул в состоянии сильного алкогольного опьянения, но запаха алкоголя мы не чувствовали.

Даже представить было сложно, что пациент выживет. И все-таки врачи решили: будут делать все возможное и невозможное, чтобы спасти – до последнего, пока есть хоть капля надежды.

Первым делом мужчину перевели на искусственную вентиляцию легких, стали вводить в вену растворы, отогревали тепловой пушкой. Но как только температура тела немного повысилась, произошел, как и ожидалось, сбой сердечного ритма. У пациента остановилось кровообращение, он неминуемо должен был погибнуть.

И все-таки решено было начать реанимацию. Врач Дмитрий Мицуков понимал, что вдвоем с медицинской сестрой они не справятся, и вызвал на помощь коллегу, доктора Дмитрия Кривкова. Втроем они делали непрямой массаж сердца и дефибриляцию.

Спасители «ледяного» пациента: Дмитрий Кривков, Ирина Рымша и Дмитрий Мицуков. Фото пресс-службы Красноярской краевой больницы

Для понимания, разряд током в 5 000 вольт, губительный для здорового человека, не может запустить уже остановившееся сердце. Но сердце пациента № 10 еще трепетало, очень слабо, но оно подавало признаки жизни. Поэтому врачи всеми силами старались не дать ему замолчать. Прошло 15 минут, затем полчаса, час. Пока безрезультатно: после каждого удара током сердце лишь ненадолго, казалось, перезапускалось, затем снова слабело.

- Мы не могли отступить, даже когда шел второй час реанимации. Мы просто обязаны были бороться до конца, - рассказывает Дмитрий Мицуков.

120 минут реанимации, 24-й разряд тока в 360 джоулей и – невероятно! Сердце пациента вдруг начало наращивать свои темпы, сначала до 40 ударов в минуту, затем дошло до 70. А вскоре на щеках мужчины появился румянец.

Жизнь ему вернули, но опасались, насколько пострадал его мозг? Каково же было удивление персонала, когда через сутки "ледяной" пациент заговорил, а на второй день начал читать стихи. Мужчина рассказал, что зовут его Владимир Яковлевич, ему 55 лет, работает на стройке в Солнечном. Признался, что вечером 21 апреля выпил, но как оказался на земле в том месте, где его нашли, не помнит, полный провал в памяти.

Сегодня его состояние удовлетворительное. Можно хоть сейчас выписывать, только нужны документы, удостоверяющие личность мужчины.

- История спасения Неизвестного №10, конечно, будет материалом для научной статьи. Она должна быть известна медицинскому сообществу, как эксклюзивная клиническая ситуация, как пример невероятных резервов человеческого организма и как еще одно доказательство: за жизнь больного врачи должны бороться до конца – рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Красноярской краевой больницы.

Мировые примеры фантастического спасения переохлажденных:

- В 2007 году в Китае 42 летний мужчина был найден зимой на улице. В больнице зафиксирована температура тела 22 градуса. Была проведена сердечно-легочная реанимация с одновременным отогреванием тепловой пушкой. Сердечный ритм восстановился при температуре тела в 32 градуса на 30-м разряде дефибриллятора.

- Женщина 45 лет найдена в квартире без отопления. Температура тела 24 градуса. Сердечно-легочная реанимация проводилась 80 минут. Полное восстановление.

- Женщина 65 лет в США была найдена на заснеженном берегу реки. Температура тела – 21 градус. Реанимационные мероприятия продолжались 288 минут.