В Красноярске сокращают количество велопрокатов на острове Татышев

Количество велопрокатов на острове Татышев сократят: было 25 точек, где можно арендовать велосипед, самокат или веломобиль, останется всего 15. Кто-то скажет: не беда, у нас и свой велосипед найдется. Но проблема в том, что многие красноярцы именно для «покатушек» Татышев и посещают и без велопроката остров себе в принципе не представляют. А если прокатчиков с острова выгонят, велосипедов однозначно на всех не хватит. А все потому, что 15 мая путем конкурса власти собираются сократить количество предпринимателей, работающих на острове.

- Каждый год у нас война с администрацией Советского района, - рассказал Юрий Максимов, велопрокатчик, который 12 лет держит бизнес на острове Татышев. – Четыре года назад, правда, власти заключили с нами договор на три года – это дало возможность запчасти зимой покупать для велосипедов, парк полностью в порядок приводить. Как только эти трехлетние договоры закончились, началась опять свистопляска. Мы теперь на знаем, заключит ли с нами администрация договоры на сезон, а значит, запчасти покупаем не зимой, когда они дешевле, а сейчас – когда дорого стало. Ну как это назвать? Считаю, нас целенаправленно с острова хотят выгнать.

15 мая путем конкурса власти собираются сократить количество предпринимателей, работающих на островеФото: Мария ЛЕНЦ

В этом году велопрокатчики долгое время на остров не выходили – разрешений-то на работу нет. Там работал только муниципальный прокат. Естественно, роликов, самокатов, велосипедов и веломобилей на всех желающих покататься не хватало. При этом и ассортимент у муниципального проката, будем честны, не самый богатый. Предприниматели говорят: 60 велосипедов, 7 – детские. На весь город. Не впечатляет.

- Люди, когда мы вышли на работу, подходили к нам, жаловались, что не было возможности покататься, не было выбора велосипедов, сами они неухоженные, а иногда даже немытые, - рассказывает Максимов. – Самокатов и гироскутеров у них вообще нет – для них это космос.

Аренда, к слову, тоже дорожает – одно место 37 000 рублей в месяц для предпринимателя. И договор этот заключается сейчас на месяц – два, не более. Многие частные предприниматели связывают такое положение дел с тем, что власти хотят построить свой прокат велосипедов на остров и тем самым частников потихоньку вытеснить. При этом процедура конкурса тоже вызывает вопросы. Ведь речь не о тендере – кто больше даст. Это «игра на скорость»: в число 15 счастливчиков попадут те велопрокатчики, которые успеют подать заявку.

В Центре реализации социальных проектов Красноярска, который занимается организацией работы велопроката, говорят, что сокращение количества велопрокатов связано с тем, что павильоны непригодны для использования.

- Павильоны принадлежат нашему центру, - рассказала Екатерина Суворова, пресс-секретарь ЦРСП. – И ситуация такова, что 15 павильонов – те, состояние которых соответствует требованиям, отдаются под частных предпринимателей, еще 4 – муниципальному велопрокату. Всего 19 точек. При этом в муниципальном велопрокате сейчас не 60, а 100 велосипедов – их закупили в прошлом году. Для четырех муниципальных велопрокатов велосипеды также будут закуплены отдельно.

- Почему же договоры для предпринимателей такие краткосрочные?

- Без процедуры торгов, согласно закону, мы можем заключать договоры до 100 000 рублей. Аренда павильона на месяц стоит 37 000 рублей – вот и срок договора. Те частные предприниматели, которые сейчас находятся на острове, сейчас действуют нелегально. И мы в рамках своих полномочий можем привлекать правоохранительные органы, которы действуют в рамках своих полномочий.

ДОСЛОВНО

Роман Карастелев, депутат горсовета Красноярска:

- Ситуация с островом Татышев - хроническая проблема: здесь постоянно ведут борьбу с легальными предпринимателями. При этом сам муниципалитет должного качества услугу по велопрокату предоставить не может. При этом велопрокатчики в бюджет города приносят в среднем 20 миллионов рублей в год. Зачем было их искусственно переводить в статус нелегалов – непонятно. И методы просто удушающие для предпринимателей – ходят, изымают велосипеды. Что мешает провести конкурсные процедуры – также непонятно. Парадоксальная ситуация, и я обязательно подниму этот вопрос на очередной сессии горсовета.