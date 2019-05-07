Праздничная афиша Красноярска ко Дню Победы 9 мая 2019 и на выходные

Торжественные мероприятия на улицах города продолжатся на концертных площадках, в кинотеатрах и музеях

Мемориал Победы

В День Победы 9-го мая двери музея будут открыты для посетителей с 7.00 до 19.00.

10, 11, 12 мая - музей открыт с 10.00 до 17.00.

13, 14, 15 мая - музей открыт с 9.00 до 17.00

Мемориал Победы

Ул. Дудинская, 2

Вход свободный.

9 Мая в Центральном парке 0+

Праздничный концерт. Духовой оркестр. Танцплощадка. Полевая кухня. Детская тематическая программа.

Центральный парк, главная сцена

9 мая с 12.00 до 16.00

Вход свободный.

«Рок-фронт» 0+

Музыкально-поэтический концерт с песнями и стихами военных лет. Хедлайнеры коллективы «Мистер Гро...» и «Макароны по-флотски».

Центральный парк, главная сцена

9 мая с 17.00

Вход свободный.

Дорогой мира 3+

Хор «Каприччио» к 9 Мая

В программе песни военных лет и современные песни о войне и мире.

Органный зал

Ул. Декабристов, 20

10 мая, 19.00

Проект "Патриот": «Прощаться не будем» 6+

Октябрь сорок первого года. Многотысячное немецкое войско наступает на Калинин (ныне Тверь), чтобы, захватив его, открыть себе прямой путь на Москву. На защите города всего две тысячи человек без танков и артиллерии. Единственная надежда задержать врага — эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые вот-вот должны пройти через Калининскую станцию. Но диверсанты намерены сделать все, чтобы этого не случилось. Начальник Калининского гарнизона, майор Павел Сысоев, изо всех сил пытаясь сохранить в городе порядок и спокойствие, сам попадает под подозрение в причастности к вражеской диверсионной группе.

Дом кино

Пр. Мира, 88

С 13 мая

Вход свободный

Почтовые марки и конверты, посвященные Дню Победы 0+

Выставка ко Дню Победы

Почтовые марки и конверты — один из источников для изучения истории повседневности.

На выставке представлены марки и почтовые блоки СССР, Германии, Венгрии, Хорватии, США, Франции, Италии 1941-1945 гг, а также современные выпуски. В экспозиции можно увидеть конверты-треугольники, прошедшие цензуру, блок марок в черно-белом исполнении 1944 года выпуска «Освобождение Ленинграда от вражеской блокады» со спецгашением.

Салон «Филателия»

Пр.Мира, 102

вторник-суббота 10.00-19.00 до 31 мая.

Концерты

Группа «Яхонт» 16+

Музыканты решили сыграть концерт «У нас всё получится»по заявкам зрителей.

В программе концерта: авторские песни «Яхонта» и песни российских композиторов. Прозвучат песни на военную тему, баллады.

Дом офицеров

Ул. Перенсона, 20

16 мая, 19.00

Билеты 500 рублей.

Ансамбль «Голубые береты» 12+

Профессиональный творческий коллектив Воздушно Десантных Войск Российской Федерации, за 33 года создано 10 музыкальных студийных альбомов, и музыканты не собираются останавливаться.

ДК Комбайностроителей

Ул. Бограда, 134

11 мая, 19.00

Билеты 500-1100 рублей.

Иван и Ксения Охлобыстины: Почувствовать несказанное 16+

Известный актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин с супругой Ксенией (актриса Оксана Арбузова) выйдут на сцену вдвоем с новой программой «Почувствовать несказанное». Поэзия Серебряного века» и проведут творческий вечер, ответив на вопросы зрителей.

Гранд Холл Сибирь

Ул. Авиаторов, 19

12 мая, 19.00

Билеты 1200-3200 рублей.

«Бард-среда» 16+

В рамках проекта «Бард-среда» концерты авторов-исполнителей проходят в Красноярске каждую среду.

На концерте, посвященном дню рождения Славы ГЛЮКА (Зубкова) прозвучат его песни в исполнении красноярских музыкантов.

Рок джаз кафе

ул. Сурикова,12/6;

15 мая, 19.30

Билеты 200 рублей.

Куда еще пойти

Красная собака fest 6+

Фестиваль игр на Каменке – это большой профессиональный турнир по четырем играм с призами для победителей, игротека для новичков, в которой более 50 настольных игр на любой вкус.

Дворовые игры будут проходить в парке Каменки. Будут представлены игры «нового поколения»: vr-площадка, стрельба на игрушечном оружии nerf, швейцарский конструктор cuboro, мастер-класс по pepacura и т.д.

Никуда без музыки, фудкорта, фотозон и возможности получить призы. Одной из таких будет соблюдение дресс-кода — хотя бы один элемент образа в красном цвете.

Культурное пространство «Каменка»

ул. Академика Павлова 21

11 мая, 12.00-19.00

Вход свободный.

Красный гребень 14+

Утреннее восхождение на Красный Гребень проходит каждую пятницу. Присоединяйтесь к бодрым рассветным прогулкам. Заряжайтесь энергией с самого утра, будьте на подъеме.

Место встречи: ост. Школа, Медицинский переулок, 23. Через дорогу от Гимназии № 14.

Инструктор: Анастасия +7 (953) 855-69-59.

17, 24, 31 мая, начало в 07.00. Регистрация не требуется.

Республика Хакасия

Концерт Красноярского академического ансамбля танца Сибири имени М.С. Годенко в Абакане 6+

На этот раз коллектив привезет программу «Весенние забавы». Каждый концерт ансамбля является законченным хореографическим спектаклем, в котором ярко выражены музыкальность, пластика, разнообразие рисунка, содержательность и высокое исполнительское мастерство.

Русский драматический театр имени М.Ю. Лермонтова

Ул. Щетинкина, 12

12 мая, 15.00 и 19.00

Билеты 500-900 рублей.

Массовое катание на коньках в спортивном центре ЦСКА 0+

Кататься можно каждые выходные. Стоимость за один час катания для взрослых составит 150 рублей, для детей до 14 лет — 70 рублей. Прокат коньков пока не работает, так что прихватите свои.

Спортивный центр ЦСКА

ул. Пирятинская, 38А

11, 12, 18, 19 мая , 08.00-20.00

Республика Тыва

«Преступления нацизма. Освободительная миссия Красной Армии в Европе»

В Национальном музее Республики Тыва подготовлена выставка к 75-летию освобождения Европы от нацизма.

На выставке можно увидеть материалы из музеев Москвы и Тувы. Музей Победы представил для выставки фотоматериалы, доказывающие ужасающие и нечеловеческие преступления нацизма, творившиеся в Европе во время Второй мировой войны.

Национальным музеем представлены хранившиеся в фондах документы и личные вещи участников освободительной миссии — уроженцев Тувы, в том числе Героя Советского Союза Семирацкого А.А.

Посетителям интересно будет увидеть на выставке немецкие трофеи, привезенные тувинской делегацией в 1942 году: шинель и каску немецкого солдата, эрзацы валенка и соломенного ботинка.

Также впервые выставлены подаренные Национальному музею Студией военных художников имени Грекова (Москва) репродукции картин.

Национальный музей Республики Тыва имени Алдан-Маадыр

Ул. Титова, 30

Билеты 30-100 рублей, дошкольникам вход свободный.