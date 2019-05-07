Праздничная афиша Красноярска ко Дню Победы 9 мая 2019 и на выходные
Торжественные мероприятия на улицах города продолжатся на концертных площадках, в кинотеатрах и музеях
Мемориал Победы
В День Победы 9-го мая двери музея будут открыты для посетителей с 7.00 до 19.00.
10, 11, 12 мая - музей открыт с 10.00 до 17.00.
13, 14, 15 мая - музей открыт с 9.00 до 17.00
Мемориал Победы
Ул. Дудинская, 2
Вход свободный.
9 Мая в Центральном парке 0+
Праздничный концерт. Духовой оркестр. Танцплощадка. Полевая кухня. Детская тематическая программа.
Центральный парк, главная сцена
9 мая с 12.00 до 16.00
Вход свободный.
«Рок-фронт» 0+
Музыкально-поэтический концерт с песнями и стихами военных лет. Хедлайнеры коллективы «Мистер Гро...» и «Макароны по-флотски».
Центральный парк, главная сцена
9 мая с 17.00
Вход свободный.
Дорогой мира 3+
Хор «Каприччио» к 9 Мая
В программе песни военных лет и современные песни о войне и мире.
Органный зал
Ул. Декабристов, 20
10 мая, 19.00
Проект "Патриот": «Прощаться не будем» 6+
Октябрь сорок первого года. Многотысячное немецкое войско наступает на Калинин (ныне Тверь), чтобы, захватив его, открыть себе прямой путь на Москву. На защите города всего две тысячи человек без танков и артиллерии. Единственная надежда задержать врага — эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые вот-вот должны пройти через Калининскую станцию. Но диверсанты намерены сделать все, чтобы этого не случилось. Начальник Калининского гарнизона, майор Павел Сысоев, изо всех сил пытаясь сохранить в городе порядок и спокойствие, сам попадает под подозрение в причастности к вражеской диверсионной группе.
Дом кино
Пр. Мира, 88
С 13 мая
Вход свободный
Почтовые марки и конверты, посвященные Дню Победы 0+
Выставка ко Дню Победы
Почтовые марки и конверты — один из источников для изучения истории повседневности.
На выставке представлены марки и почтовые блоки СССР, Германии, Венгрии, Хорватии, США, Франции, Италии 1941-1945 гг, а также современные выпуски. В экспозиции можно увидеть конверты-треугольники, прошедшие цензуру, блок марок в черно-белом исполнении 1944 года выпуска «Освобождение Ленинграда от вражеской блокады» со спецгашением.
Салон «Филателия»
Пр.Мира, 102
вторник-суббота 10.00-19.00 до 31 мая.
Концерты
Группа «Яхонт» 16+
Музыканты решили сыграть концерт «У нас всё получится»по заявкам зрителей.
В программе концерта: авторские песни «Яхонта» и песни российских композиторов. Прозвучат песни на военную тему, баллады.
Дом офицеров
Ул. Перенсона, 20
16 мая, 19.00
Билеты 500 рублей.
Ансамбль «Голубые береты» 12+
Профессиональный творческий коллектив Воздушно Десантных Войск Российской Федерации, за 33 года создано 10 музыкальных студийных альбомов, и музыканты не собираются останавливаться.
ДК Комбайностроителей
Ул. Бограда, 134
11 мая, 19.00
Билеты 500-1100 рублей.
Иван и Ксения Охлобыстины: Почувствовать несказанное 16+
Известный актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин с супругой Ксенией (актриса Оксана Арбузова) выйдут на сцену вдвоем с новой программой «Почувствовать несказанное». Поэзия Серебряного века» и проведут творческий вечер, ответив на вопросы зрителей.
Гранд Холл Сибирь
Ул. Авиаторов, 19
12 мая, 19.00
Билеты 1200-3200 рублей.
«Бард-среда» 16+
В рамках проекта «Бард-среда» концерты авторов-исполнителей проходят в Красноярске каждую среду.
На концерте, посвященном дню рождения Славы ГЛЮКА (Зубкова) прозвучат его песни в исполнении красноярских музыкантов.
Рок джаз кафе
ул. Сурикова,12/6;
15 мая, 19.30
Билеты 200 рублей.
Куда еще пойти
Красная собака fest 6+
Фестиваль игр на Каменке – это большой профессиональный турнир по четырем играм с призами для победителей, игротека для новичков, в которой более 50 настольных игр на любой вкус.
Дворовые игры будут проходить в парке Каменки. Будут представлены игры «нового поколения»: vr-площадка, стрельба на игрушечном оружии nerf, швейцарский конструктор cuboro, мастер-класс по pepacura и т.д.
Никуда без музыки, фудкорта, фотозон и возможности получить призы. Одной из таких будет соблюдение дресс-кода — хотя бы один элемент образа в красном цвете.
Культурное пространство «Каменка»
ул. Академика Павлова 21
11 мая, 12.00-19.00
Вход свободный.
Красный гребень 14+
Утреннее восхождение на Красный Гребень проходит каждую пятницу. Присоединяйтесь к бодрым рассветным прогулкам. Заряжайтесь энергией с самого утра, будьте на подъеме.
Место встречи: ост. Школа, Медицинский переулок, 23. Через дорогу от Гимназии № 14.
Инструктор: Анастасия +7 (953) 855-69-59.
17, 24, 31 мая, начало в 07.00. Регистрация не требуется.
Республика Хакасия
Концерт Красноярского академического ансамбля танца Сибири имени М.С. Годенко в Абакане 6+
На этот раз коллектив привезет программу «Весенние забавы». Каждый концерт ансамбля является законченным хореографическим спектаклем, в котором ярко выражены музыкальность, пластика, разнообразие рисунка, содержательность и высокое исполнительское мастерство.
Русский драматический театр имени М.Ю. Лермонтова
Ул. Щетинкина, 12
12 мая, 15.00 и 19.00
Билеты 500-900 рублей.
Массовое катание на коньках в спортивном центре ЦСКА 0+
Кататься можно каждые выходные. Стоимость за один час катания для взрослых составит 150 рублей, для детей до 14 лет — 70 рублей. Прокат коньков пока не работает, так что прихватите свои.
Спортивный центр ЦСКА
ул. Пирятинская, 38А
11, 12, 18, 19 мая , 08.00-20.00
Республика Тыва
«Преступления нацизма. Освободительная миссия Красной Армии в Европе»
В Национальном музее Республики Тыва подготовлена выставка к 75-летию освобождения Европы от нацизма.
На выставке можно увидеть материалы из музеев Москвы и Тувы. Музей Победы представил для выставки фотоматериалы, доказывающие ужасающие и нечеловеческие преступления нацизма, творившиеся в Европе во время Второй мировой войны.
Национальным музеем представлены хранившиеся в фондах документы и личные вещи участников освободительной миссии — уроженцев Тувы, в том числе Героя Советского Союза Семирацкого А.А.
Посетителям интересно будет увидеть на выставке немецкие трофеи, привезенные тувинской делегацией в 1942 году: шинель и каску немецкого солдата, эрзацы валенка и соломенного ботинка.
Также впервые выставлены подаренные Национальному музею Студией военных художников имени Грекова (Москва) репродукции картин.
Национальный музей Республики Тыва имени Алдан-Маадыр
Ул. Титова, 30
Билеты 30-100 рублей, дошкольникам вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU
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