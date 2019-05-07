День Победы 9 мая 2019 года в Красноярске, в Кызыле и в Абакане: программа празднования праздника
В праздновании Дня Победы уже сложились свои традиции, будут они соблюдены и в этом году: торжественные шествия, солдатская каша из полевой кухни, концерты, салюты, акция «Бессмертный полк» и многое другое. Торжественные мероприятия пройдут во всех населенных пунктах, но многие стараются приехать на этот праздник в города. Как будут отмечать 9 Мая в трех столицах Приенисейской Сибири?
Красноярск
09.00-11.30 - Традиционная легкоатлетическая «Эстафета Победы»
от Триумфальной арки возле БКЗ до ул. Парижской Коммуны; общая протяженность 4,5 км
10.00-10.40 - Митинг, возложение венков и цветов к Вечному огню
площадь Победы, ул. Дудинская, 2А
11.30-12.30 - Торжественное шествие
площадь Революции
12.30-13.30 - Формирование колонны общественной акции-шествия «Бессмертный полк»
пр. Мира от ул. Дзержинского до ул. Горького
12.30 - 14.30 - Шествие колонны "Бессмертный полк"
пр. Мира - площадь перед БКЗ
14.30 -15.30 - Концертная программа
площадь Мира перед БКЗ
16.00 - 19.00 - Праздничный концерт, работа полевой кухни, тематических локаций
Театральная площадь
20.00 - 22.30 - Праздничный концерт
22.45 - 23.00 - Праздничный салют
акватория р. Енисей (р-н гостиницы "Огни Енисея");
остров Татышев (район ТЦ "Июнь").
Абакан
12.00 - 13.30 - Шествие «Бессмертного полка» (Маршрут движения по проспекту Ленина от спорткомплекса «Абакан» до Вечного огня)
Праздничная программа на Первомайской площади
10.00 - Торжественный митинг и торжественное шествие
14.00 - Видеотрансляция Парада на Красной площади
18.55 - Минута молчания
21.00 - Творческая программа Хакасской республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова
22.30 - Праздничный салют
Праздничная программа в парке Победы
Площадка № 1 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Ярыгина:
11.00 — 12.30 - театрализованная программа «Победа в сердце каждого живет»
13.00 — 13.30 - встреча участников парада «Бессмертного полка»
13.30 — 15.00 - концертная программа
Площадка № 2 у фонтана «Звезда»:
11.00 — 15.00 - реконструкция городской атмосферы дня Великой Победы
Площадка № 3 - территория парка Победы, прилегающая к ул. Ярыгина и ул. Чертыгашева:
11.00 — 15.00 - реконструкция фронтового привала
Площадка № 4 - ул. Ярыгина в границах пр. Ленина, ул. Советская:
11.00 — 15.00 - интерактивная выставка
Площадка № 5 - территория парка, прилегающая к ул. Ленинского комсомола и ул. Советская:
13.30 — 15.00 - сдача норм ГТО (нормативы 40-х годов)
Площадка № 6 - ул. Советская в границах ул. Карла Маркса, ул. Ярыгина:
11.00 — 17.00 - выставка боевой техники Вооруженных сил России
13.00 — 15.00 - «Солдатская каша»
21.30 — 22.00 - общественная акция «Свеча Памяти» (Мемориальный Комплекс парка Победы).
Кызыл
9.00- 9.30 - Сбор участников шествия «Бессмертного полка»
Площадь Победы
10.00 - Торжественное шествие. Впервые в шествии примет участие вьючно-транспортное подразделение на лошадях монгольской породы.
Площадь Арата
17.00 - Праздничный концерт
Тувинская филармония, билеты 100 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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