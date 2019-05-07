2019-05-07T12:56:37+03:00
Общество

День Победы 9 мая 2019 года в Красноярске, в Кызыле и в Абакане: программа празднования праздника

Организаторы представили программу мероприятий на День Победы 9 мая 2019 года в Красноярске, в Кызыле и в Абакане
Татьяна РЯБИНИНА
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В каждом регионе России пройдут масштабные мероприятия в честь Дня ПобедыВ каждом регионе России пройдут масштабные мероприятия в честь Дня ПобедыФото: Мария ЛЕНЦ
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В праздновании Дня Победы уже сложились свои традиции, будут они соблюдены и в этом году: торжественные шествия, солдатская каша из полевой кухни, концерты, салюты, акция «Бессмертный полк» и многое другое. Торжественные мероприятия пройдут во всех населенных пунктах, но многие стараются приехать на этот праздник в города. Как будут отмечать 9 Мая в трех столицах Приенисейской Сибири?

Красноярск

09.00-11.30 - Традиционная легкоатлетическая «Эстафета Победы»

от Триумфальной арки возле БКЗ до ул. Парижской Коммуны; общая протяженность 4,5 км

10.00-10.40 - Митинг, возложение венков и цветов к Вечному огню

площадь Победы, ул. Дудинская, 2А

11.30-12.30 - Торжественное шествие

площадь Революции

12.30-13.30 - Формирование колонны общественной акции-шествия «Бессмертный полк»

пр. Мира от ул. Дзержинского до ул. Горького

12.30 - 14.30 - Шествие колонны "Бессмертный полк"

пр. Мира - площадь перед БКЗ

14.30 -15.30 - Концертная программа

площадь Мира перед БКЗ

16.00 - 19.00 - Праздничный концерт, работа полевой кухни, тематических локаций

Театральная площадь

20.00 - 22.30 - Праздничный концерт

22.45 - 23.00 - Праздничный салют

акватория р. Енисей (р-н гостиницы "Огни Енисея");

остров Татышев (район ТЦ "Июнь").

Абакан

12.00 - 13.30 - Шествие «Бессмертного полка» (Маршрут движения по проспекту Ленина от спорткомплекса «Абакан» до Вечного огня)

Праздничная программа на Первомайской площади

10.00 - Торжественный митинг и торжественное шествие

14.00 - Видеотрансляция Парада на Красной площади

18.55 - Минута молчания

21.00 - Творческая программа Хакасской республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова

22.30 - Праздничный салют

Праздничная программа в парке Победы

Площадка № 1 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Ярыгина:

11.00 — 12.30 - театрализованная программа «Победа в сердце каждого живет»

13.00 — 13.30 - встреча участников парада «Бессмертного полка»

13.30 — 15.00 - концертная программа

Площадка № 2 у фонтана «Звезда»:

11.00 — 15.00 - реконструкция городской атмосферы дня Великой Победы

Площадка № 3 - территория парка Победы, прилегающая к ул. Ярыгина и ул. Чертыгашева:

11.00 — 15.00 - реконструкция фронтового привала

Площадка № 4 - ул. Ярыгина в границах пр. Ленина, ул. Советская:

11.00 — 15.00 - интерактивная выставка

Площадка № 5 - территория парка, прилегающая к ул. Ленинского комсомола и ул. Советская:

13.30 — 15.00 - сдача норм ГТО (нормативы 40-х годов)

Площадка № 6 - ул. Советская в границах ул. Карла Маркса, ул. Ярыгина:

11.00 — 17.00 - выставка боевой техники Вооруженных сил России

13.00 — 15.00 - «Солдатская каша»

21.30 — 22.00 - общественная акция «Свеча Памяти» (Мемориальный Комплекс парка Победы).

Кызыл

9.00- 9.30 - Сбор участников шествия «Бессмертного полка»

Площадь Победы

10.00 - Торжественное шествие. Впервые в шествии примет участие вьючно-транспортное подразделение на лошадях монгольской породы.

Площадь Арата

17.00 - Праздничный концерт

Тувинская филармония, билеты 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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