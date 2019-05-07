«Мои слова спасут от пули»: девушка написала на фронт незнакомому солдату, он выжил и женился на ней

- Бьем немцев, освобождаем захваченную врагом землю. Что я ещё могу тебе написать? Сражаюсь за Родину, за погибших родных, за товарищей, за мою Галю!

… Эту фронтовую историю любви накануне 9 мая рассказали красноярские музейщики. Помните, как из тыла писали на фронт – для поддержки боевого духа? А еще посылали варежки, носки, кисеты… В 43-м отправила письмо на передовую и 17-летняя Галя Локтева. А вскоре дождалась отклика. Ей ответил красноармеец Михаил Рычков, тогда ему было 24.

Михаил. Фото: музей «Мемориал Победы»

- Миша писал: он родом из Вологодской области, родителей нет, есть бабушка, окончил педагогический техникум и до армии работал директором детдома. Я ему написала о своей студенческой жизни, о родных.

Что отучилась в педагогическом, была воспитателем в детском саду Енисейска. Он же служил на границе, в 41-м заставу одной из первых атаковали фашисты. Двое суток держали оборону, пока не пошли танки. Попали в окружение. Михаила контузили. Но он вместе с товарищами сумел прорваться. Позже стал лейтенантом, командиром разведроты.

Михаил служил в пограничных войсках. Фото: музей «Мемориал Победы»

- Я сразу почувствовала огромное уважение к моему фронтовому другу. Его умные, тёплые письма ко мне, совсем незнакомой девушке, были полны размышлений о жизни, о счастье, обо мне, о России…

Приводим только некоторые отрывки из переписки:

Галина – Михаилу

Миша, я не хочу, чтобы ты думал, что по окончании войны тебя некому будет встречать. А сейчас пиши мне письма. Верь, дорогой: если ты рад, я вместе с тобой буду рада, ты грустишь - грустна буду и я. Верь этим словам, они от пули спасут тебя, и ты будешь спокоен в смертельном бою.

Михаил – Галине

Я стремлюсь быстрее отпраздновать нашу победу над нашим врагом – разлукой. Я открыто тебе признаюсь, что именно ты - мой выбор, выбор счастья жизни. Только на фронте проверишь силу и крепость Любви!

Галина (слева) с сестрами. Фото: музей «Мемориал Победы»

Вот что рассказывала Галина Сергеевна:

- Встреча наша состоялась спустя два месяца после Дня Победы. Какая у меня была радость! Я бежала на красноярский железнодорожный вокзал встречать моего фронтового друга Мишу с зажатой в ладонях его маленькой фотокарточкой.

О первой любви, о семье, о войне, 19.07.1944. Фото: музей «Мемориал Победы»

Был тёплый вечер, красивый закат солнца, поезд уже прибыл. Наконец я его увидела - и узнала! Он стоял в парадной пограничной форме. На груди - медаль «За боевые заслуги», орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды и много других наград.

Я подошла, подала ему руку. Он взял ее и больше не отпускал, смотрел мне в глаза своими нежными, красивыми, как небо, глазами, а я смотрела на него, и мы оба плакали… Его попутчики, зная, что мы познакомились заочно, решили нас поздравить - вынесли трофейное венгерское шампанское, и мы выпили за нашу с Мишей встречу. Вместо бокалов были алюминиевые фронтовые кружки, нас поздравляли, радовались за нас и желали нам счастья…

Прожили мы с мужем 57 лет. Он ушёл из жизни, когда было ему 83 года. Как я была с ним счастлива! Удивительно прекрасную жизнь прожила я с ним. Сколько лет мы жили, столько лет он объяснялся мне в любви. Я была у него «самая-самая», и он у меня «самый-самый». Он был настоящим патриотом, солдатом своей Родины, отцом, дедом, прадедом.

Признание, 26.05.1944. Фото: музей «Мемориал Победы»

После смерти Михаила Михайловича Галина Сергеевна передала их письма в музей «Мемориал Победы». Она пережила мужа на 14 лет, умерла в 2015-м. Эти строки она посвятила своему «самому-самому»:

Помнишь ли, Миша, годы военные,

В дни лихолетья, от фронта вдали?

Жадно ловили мы вести с фронта,

Как вы гоните немца с нашей земли…

Помнишь, встречала тебя я в Сибири,

В шесть часов вечера после войны?

Были тогда всех счастливее в мире -

Двое влюблённых великой страны!

За помощь в подготовке публикации благодарим музей «Мемориал Победы», управление соцзащиты Октябрьского района, а также газету «Красноярский Рабочий».