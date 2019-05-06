«Витаминов слишком мало»: российские ученые раскритиковали космическое меню NASA

Можно ли на Марсе выжить на одной картошке, как герой всем известного голливудского фильма «Марсианин»? Нет, нельзя – ответ российских биофизиков, много лет занимающихся разработками замкнутой системы жизнеобеспечения, которая поможет землянам колонизировать другие планеты, однозначен. Но и космическую диету NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства, США) российские эксперты «забраковали». Как рассказали в Институте биофизики Красноярского научного центра СО РАН, рекомендации американцев по космическому меню пока невыполнимы. По крайней мере, при текущем уровне развития космических технологий диету, которую рекомендует NASA, обеспечить в условиях космоса нельзя.

Что за требования такие – рассказал «Комсомольской правде» Красноярск Егор Задереев, руководитель группы научных коммуникаций Красноярского научного центра:

- Рекомендации NASA регламентируют, сколько питательных веществ должны получить космонавты. В нормах суточное потребление омега-6 жирных кислот, витаминов D, K, E, C, B12, B5, B6, тиамина, рибофлавина, фолиата, ниацина, биотина, магния, калия, марганца, фтора, цинка, йода и хрома строго фиксировано. Сейчас космонавты едят то, что им привозят с Земли, и, конечно же, никаких нарушений по требованиям к космической диете нет. Можно доставить им и витаминные добавки, и микроэлементы – все они получат в нужном объеме. Речь шла о продуктах, необходимых человеку во время далеких перелетов, - это отдельная тема, которой занимаются сегодня ученые. Сейчас наука пытается понять, что можно выращивать во время колонизации Луны или, скажем, Марса. Это исследования, как говорится, на перспективу. И ученые всей Земли протестировали всего 46 видов продуктов. Соответственно мы оценили, можно ли с помощью 46 продуктов обеспечить полноценную космическую диету, рекомендованную NASA. Нет, нельзя. Но пока лунные и марсианские базы мы не строим, поэтому ясно, что никто из космонавтов не голодает.

Что ученые уже могут выращивать в условиях космоса? Стандартный набор продуктов: рис, бобовые, злаковые, картошка, морковка, свекла, кабачки, рапсовое масло, нут, горох, клубника, мясо птицы. Японцы вообще предлагают везти с собой на Марс коз – они будут давать молоко, необходимое для полноценного питания. Да, много вариантов того, что можно произвести в космосе сейчас рассматривается учеными. Однако во всех случаях необходимого набора микроэлементов и витаминов космонавты не получают: то железа слишком много, то витаминов B5 и D не хватает.

- Скорее всего, проблему недостатка витаминов придется решать с помощью витаминизированных продуктов, а также витаминных препаратов, - считает рассказал один из авторов исследования, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биофизики СО РАН Владимир Ковалев.