Прогноз на май: в Красноярск возвращается зима

В ночь с 8 на 9 мая до Красноярска дойдет циклон с севера, с Карского моря, и принесет холод, ветер и снег, - об этом в пресс-центре «Комсомольской правды»-Красноярск» рассказал главный синоптик Красноярского Гидрометцентра Владимир Еремин. На юг края похолодание придет чуть позже, 9 мая в течение дня.

- В Красноярске 9 мая будет +5+6 градусов, ветер, дождь и мокрый снег, одевайтесь теплее, - советует Владимир Еремин. – Похолодание продержится до 16-17 мая. Будет ветрено, холодно, возможен снег. После 18 мая ожидаем потепление, к концу месяца, возможно, до +20 градусов.

Ветреная погода особенно беспокоит спасателей.

- В выходные люди поедут на дачи, на шашлыки, напоминаем, в крае уже введен противопожарный режим, открытый огонь запрещен. Особенно сильный ветер мы ожидаем 8 и 12 мая, - предупредил заместитель руководителя ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю Валерий Терешков.

Когда наступит сухая погода и индекс пожароопасности достигнет 4, то будет введен запрет на посещение заповедника «Столбы» (сейчас индекс равняется 3). Специалисты ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю о закрытии заповедника объявят дополнительно, также будет информация на всех въездах. Штраф за нарушение – 1000 рублей. Штраф за разведение костров на всей территории края – 5000 рублей для физических лиц и до 400 000 – для юридических.

Еще одна традиционная майская напасть – клещи. За минувшую неделю количество пострадавших в крае выросло в пять раз: теплая погода плюс выходные привели людей на природу, а несоблюдение мер предосторожности – к укусам клещей.

В Красноярске особо опасные места: остров Татышев, заповедник «Столбы», Ветлужанка и Солнечный.

7 мая, в Родительский день, красноярцы пойдут на кладбища Бадылык и Шинников – там тоже много клещей и надо быть осторожными.

В тайге просыпаются медведи, уже зафиксировано два случая выхода косолапых на дачи в Емельяновском районе. Кстати, после зимовки опасны не только медведи, но и лисы и даже суслики!

- На острове Татышев они не боятся людей, но мы предупреждаем, что кормить, гладить животных ни в коем случае нельзя, - предупреждает красноярцев Валерий Терешков. – В случае малейшей царапины нужно немедленно обратиться за медицинской помощью для профилактики бешенства.

Сильные магнитные бури до 8-9 баллов ожидаются 11 и 17 мая.

- Возможны головные боли, у водителей – повышенная агрессивность, поэтому соблюдайте правило трех «Д»: дай дорогу дураку, - говорит Валерий Терешков.

И несколько слов о предстоящем лете. Главный синоптик Красноярского Гидрометцентра Владимир Еремин с оговоркой, что долгосрочные прогнозы редко сбываются, все же рассказал, что лето в Красноярске ожидается теплое с сильными, но кратковременными осадками.