Главное богатство – земля и люди

Административный центр района – село Новоселово. Оно находится в 240 километрах от Красноярска. Образованное в 1744 году, Новоселово попало в зону затопления во время строительства Красноярской гидроэлектростанции на Енисее в начале 60-х годов прошлого столетия в числе 30 деревень района. На дне Красноярского водохранилища вместе с затопленными селами осталась и самобытность поселений русских первопроходцев Сибири. Улицы старого села покоятся под многометровой толщей воды, а новое Новоселово, сменившее свой адрес по необходимости, совсем еще молодо и полно сил.

На сегодня район протянулся с запада на восток на 100 километров, а с севера на юг – на 74. Две великие сибирские реки катят свои воды по его территории: Енисей и Чулым. Десятки рек и речушек, безымянных ключей и ручьев несут в них свои чистые потоки. И всюду на их берегах, в 30 поселках и селах живут и работают новоселовцы, растят хлеб и детей, строят дома и семьи, создают богатства и славу земли новоселовской. Все население района – сельское, но вот по национальному составу разнообразно. В районе проживают представители 48 национальностей: русские и украинцы, татары и белорусы, немцы и чуваши.

Земледелие и животноводство доминируют в экономике района. Относительно небольшой Новоселовский район по хозяйственному значению занимает заметное место в регионе. Благодаря плодородным землям и развитому сельскохозяйственному производству, которое составляет основу экономики района, – это выращивание зерна, производство молока и мяса, он на протяжении многих лет стабильно входит в десятку территорий, лидирующих по производству продукции сельского хозяйства. На территории района более 80 крестьянско-фермерских хозяйств. Сегодня они обрабатывают уже треть посевных площадей зерновых культур. По урожайности фермеры приблизились к рубежу в 30 центнеров с гектара и занимают третью строку в районном рейтинге по этому показателю.

Фото: администрация Новоселовского района

Не менее успешно развивается в районе и животноводческое направление. Два хозяйства: ЗАО «Светлолобовское» и ЗАО «Интикульское» имеют статус племенных репродукторов и добиваются значительных результатов в своей деятельности.

Продолжают совершенствовать качество своей продукции пекарные предприятия района. За последние годы заметно увеличился ассортимент хлеба, производимого местными хлебопеками, а продукцию кулинарного цеха по производству тортов отличает особый вкус, дизайн в оформлении и доступная цена.

Немалый вклад в развитие его экономики вносят и предприятия дорожной и автотранспортной отрасли, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Система образования Новоселовского района отмечается как одна из лучших среди сельских территорий в крае своими проектами и программами. Интересные идеи и упорный труд дают свои положительные результаты.

Новоселовская районная больница по своей оснащенности и технологиям оказания медицинской помощи превосходит статус сельского медучреждения. В практике ее работы лапароскопические операции, тромболизисная терапия, операции с применением металлоконструкций.

Культурная жизнь района активна и разнообразна. С каждым годом в ней происходит все больше событий и мероприятий не только местного, но и краевого уровня: конкурсов, форумов, фестивалей, выставок, концертов.

Новоселовский район всегда славился добрыми спортивными традициями. И сегодня наши юные спортсмены под руководством опытных тренеров по многим видам спорта добиваются высоких результатов на соревнованиях различного ранга.

Главное богатство Новоселовского района – земля и люди, на ней работающие.