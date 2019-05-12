«Фунтик сделал крузака»: в Красноярске торопливая «Toyota» перевернула внедорожник на перекрестке
«Фунтик, ты хоть отпишись, когда банкротом себя объявишь…». И это только один из едких комментариев к сегодняшней аварии в центре Красноярска.
Около обеда 12 мая на пересечении улиц Ленина и Вейнбаума произошло курьезное ДТП. Этот момент попал на камеру уличного видеонаблюдения.
Перекресток. Все водители терпеливо ждут, когда им загорится «зеленый». Неожиданно автомобиль «Toyota Funcargo» стартовал с места, не дождавшись переключения светофора. Не проскочил. Машина протаранила проезжающий мимо черный внедорожник, тот переворачивается на крышу. Очевидцы подбегают к автомобилю «Toyota Land Cruiser» и вытаскивают его владельца.
Ленина - Вейнбаума ДТП видеорегистратор.ЧП-Красноярск
Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД края, в результате случившегося никто не пострадал. Оба участника аварии прошли медицинское освидетельствование – были трезвые.
Красноярцы сейчас спорят в соцсетях о причинах аварии. Многие пишут, что предполагаемый виновник мог запутаться из-за работы светофоров.
«Его светофор подвел. Ни справа, ни слева красный не горел - выключился на несколько секунд. А верхний ему и не видно было - он над ним».
Водители не пострадали Фото: ЧП-Красноярск
«На этом перекрестке уже не первое ДТП из-за работы светофоров. Когда стоишь на линии, верхний вообще не видишь. Но водитель фунтика, конечно, сделал крузака. Светофоры погасли на время, вот он и учудил».
«Дорогое ДТП устроил. Светофоры не гасли, они светодиодные, на камеру всегда мерцают».
Точные причины аварии будут установлены во время расследования данного происшествия.
Фото и видео: ЧП-Красноярск.
Ленина -Вейнбаума ДТП.Видео проекта http://cam.krk.ru компании ОрионТелеком http://orionnet.ru
ИСТОЧНИК KP.RU