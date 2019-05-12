2019-05-12T12:11:03+03:00
Происшествия

«Фунтик сделал крузака»: в Красноярске торопливая «Toyota» перевернула внедорожник на перекрестке

Необычное ДТП попало на запись камеры уличного наблюдения
Ольга КОСТИНА
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Внедорожник перевернулся на крышу Фото: ЧП-КрасноярскВнедорожник перевернулся на крышу Фото: ЧП-Красноярск
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«Фунтик, ты хоть отпишись, когда банкротом себя объявишь…». И это только один из едких комментариев к сегодняшней аварии в центре Красноярска.

Около обеда 12 мая на пересечении улиц Ленина и Вейнбаума произошло курьезное ДТП. Этот момент попал на камеру уличного видеонаблюдения.

Перекресток. Все водители терпеливо ждут, когда им загорится «зеленый». Неожиданно автомобиль «Toyota Funcargo» стартовал с места, не дождавшись переключения светофора. Не проскочил. Машина протаранила проезжающий мимо черный внедорожник, тот переворачивается на крышу. Очевидцы подбегают к автомобилю «Toyota Land Cruiser» и вытаскивают его владельца.

Ленина - Вейнбаума ДТП видеорегистратор.ЧП-Красноярск

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД края, в результате случившегося никто не пострадал. Оба участника аварии прошли медицинское освидетельствование – были трезвые.

Красноярцы сейчас спорят в соцсетях о причинах аварии. Многие пишут, что предполагаемый виновник мог запутаться из-за работы светофоров.

«Его светофор подвел. Ни справа, ни слева красный не горел - выключился на несколько секунд. А верхний ему и не видно было - он над ним».

Водители не пострадали Фото: ЧП-Красноярск

Водители не пострадали Фото: ЧП-Красноярск

«На этом перекрестке уже не первое ДТП из-за работы светофоров. Когда стоишь на линии, верхний вообще не видишь. Но водитель фунтика, конечно, сделал крузака. Светофоры погасли на время, вот он и учудил».

«Дорогое ДТП устроил. Светофоры не гасли, они светодиодные, на камеру всегда мерцают».

Точные причины аварии будут установлены во время расследования данного происшествия.

Фото и видео: ЧП-Красноярск.

Ленина -Вейнбаума ДТП.Видео проекта http://cam.krk.ru компании ОрионТелеком http://orionnet.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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