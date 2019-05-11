Половой путь и взросление эпидемии: стало известно, как распространяется ВИЧ в Красноярском крае

Накануне международного дня памяти умерших от СПИДа (это третье воскресенье мая) специалисты Роспотребнадзора рассказали, как распространяется ВИЧ в Красноярском крае.

Итак, наш регион находится на пятом месте по уровню заболеваемости в Сибирском Федеральном округе. После Кемеровской, Иркутской, Новосибирской и Томской областей. В крае этот показатель на 17,4% ниже среднего уровня.

Чаще всего заболевание диагностируют у жителей Норильска, Лесосибирска, Канска, Ачинска и Красноярска. Как правило, среди ВИЧ-положительных больше мужчин (62%). Но в последние годы женщин, живущих с ВИЧ, тоже стало больше. Из них 94,2% в репродуктивном возрасте.

При этом эпидемия взрослеет, подмечают медики. Так, в прошлом году из вновь выявленных ВИЧ-позитивных 71,4% были в возрасте 30-50 лет. И 20,3% - в возрасте 15-30 лет.

- Причина высокого уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией – активизация полового пути передачи и активное вовлечение жителей в эпидемию наркомании, - поясняют специалисты. – В прошлом году 67% заразились при незащищенных половых контактах, 31,7% - при употреблении инъекционных наркотиков. Передача ВИЧ от матери ребенку составила 1,1 %.

КОНКРЕТНО

13 мая сотрудники краевого Центра профилактики и борьбы со СПИДом вместе со специалистами Роспотребнадзора проводят «День открытых дверей» (Маркса,45). Участников мероприятия проконсультируют по всем вопросам.

Кроме того, в городе можно будет пройти экспресс-тестирование на ВИЧ:

- 13 мая с 12.00 до 15.00. Стоянка на улице Матросова, 9/1, около торговых рядов;

- 15 мая с 12.00 до 15.00. Остановка ТРЦ Планета на перекрестке Авиаторов и Алексеева;

- 16 мая с 12.00 до 15.00. Площадь перед ЖД вокзалом.

Также с 13 мая по 19 мая управлением Роспотребнадзора по краю организована «горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Звоните 8(391)226-89-50 с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.