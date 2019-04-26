2019-04-26T06:03:20+03:00
Общество

Штормовой ветер принесет красноярцам на выходные похолодание и чистое небо

Зато последние дни месяца будут по-настоящему жаркими
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Штормовой ветер принесет красноярцам на выходные похолодание и чистое небоШтормовой ветер принесет красноярцам на выходные похолодание и чистое небоФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярск после небольшого перерыва вновь вернулся штормовой ветер. Еще накануне спасатели делали рассылку и предупреждали, что по центральным и южным районам края ожидаются порывы юго-западного ветра 15-18, а местами и до 24 метров в секунду. Поэтому следуют осторожными, планируя свой день пятницы. Не стоит забывать об элементарных правилах безопасности, когда выходите из дома.

Сегодня днем, 26 апреля, специалисты Гидрометцентра обещают до 14 градусов днем, небольшой дождь. И уже завтра станет холоднее до 7 – 9 градусов. Так что суббота и воскресенье будут прохладными. Осадки, облачность, ветер – не самое лучшее время для прогулки.

Зато уже с понедельника 29 апреля столбик термометра начнет неуклонно подниматься вверх, ночью – до 8 градусов, днем – до 20 градусов. Такая погода сохранится и 1 мая. А вот со 2 мая вновь возможно небольшое похолодание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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