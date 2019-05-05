2019-05-05T10:58:18+03:00
Происшествия

Лобовое ДТП произошло в Хакасии: авто искорежены, есть жертвы

Водитель вылетел на встречку [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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Лобовое ДТП произошло в Хакасии: авто искорежены, есть жертвы. Фото: Абакан автоканал. Видео: соцсети.Лобовое ДТП произошло в Хакасии: авто искорежены, есть жертвы. Фото: Абакан автоканал. Видео: соцсети.
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Жесткое лобовое ДТП произошло на трассе АбаканКрасноярск в Хакасии. В искореженных автомобилях погиб человек, пострадали еще трое.

- Все случилось в районе Черногорска, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск в отделении ГИБДД отдела МВД России по городу. – Вот предварительные данные: автомобиль «ВАЗ-2107», за рулем которого находился мужчина 1968 года рождения, выехал на полосу встречного движения. В тот момент по ней двигался автомобиль Ford...

От страшного удара отечественное авто швырнуло на отбойник. Водитель погиб практически сразу. В машинах, что в считанные секунды превратились в груды металла, было еще трое пассажиров. Все они получили травмы. Сейчас движение на участке затруднено. На месте работают дорожные инспекторы, а также сотрудники МЧС.

Смертельное ДТП в Хакасии.

Водитель вылетел на встречку. Фото: Абакан автоканал.

Водитель вылетел на встречку. Фото: Абакан автоканал.

К слову, этот участок местные жители называют проклятым. Вот что пишут в соцсетях:

- Там с давнего времени много людей погибло. Каждую неделю ДТП, зачастую с тяжелыми последствиями.

- Только проезжал, «семерку» страшно вжало.

- Я с сыном там тоже два года назад разбилась. Слава Богу, нам повезло, живы остались... Место и впрямь гиблое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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