Лобовое ДТП произошло в Хакасии: авто искорежены, есть жертвы
Жесткое лобовое ДТП произошло на трассе Абакан – Красноярск в Хакасии. В искореженных автомобилях погиб человек, пострадали еще трое.
- Все случилось в районе Черногорска, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск в отделении ГИБДД отдела МВД России по городу. – Вот предварительные данные: автомобиль «ВАЗ-2107», за рулем которого находился мужчина 1968 года рождения, выехал на полосу встречного движения. В тот момент по ней двигался автомобиль Ford...
От страшного удара отечественное авто швырнуло на отбойник. Водитель погиб практически сразу. В машинах, что в считанные секунды превратились в груды металла, было еще трое пассажиров. Все они получили травмы. Сейчас движение на участке затруднено. На месте работают дорожные инспекторы, а также сотрудники МЧС.
Смертельное ДТП в Хакасии.
Водитель вылетел на встречку. Фото: Абакан автоканал.
К слову, этот участок местные жители называют проклятым. Вот что пишут в соцсетях:
- Там с давнего времени много людей погибло. Каждую неделю ДТП, зачастую с тяжелыми последствиями.
- Только проезжал, «семерку» страшно вжало.
- Я с сыном там тоже два года назад разбилась. Слава Богу, нам повезло, живы остались... Место и впрямь гиблое.
ИСТОЧНИК KP.RU