Каратузский район в цифрах и достижениях

Локальная экономика

Как и многие районы края, Каратузский район имеет стратегию развития, относительно тех преимуществ, которые есть в территории и тех дефицитов, которые нужно восполнять с помощью управленческих решений. Еще с июля 2018 года руководством района ведется совместная работа с правительством Красноярского края по проекту «Локальная экономика», которая дает возможность развитию сельских поселений района и повышению качества жизни населения и развития социальной сферы.

Что касается человеческого капитала, как одного из основых ресурсов развития экономики, то на рынке труда ситуация формируется достаточно положительная. Количество безработных снизилось на 10 человек, а уровень регистрируемой безработицы за долгое время достиг 3,0%.

Земля кормит

Красноярский край регион-донор. Прежде всего это стало возможным за счет наличия на территории большого числа металлургических предприятий, добычи полезных ископаемых, золота. Однако одним из приоритетных направлений всегда было и есть сельское хозяйство. Как бы ни шли вперед технологии, человека кормит земля. Так, посевная площадь в 2018 году по Каратузскому району составила 22 799 га. В структуре сева были проведены коррективы в сторону увеличения площадей под техническими культурами. На площади 7 376 га был посеян яровой рапс на семена и намолочено более 13,6 тысячи тонн. Зерновые культуры были размещены на площади 12 198 га, намолочено 23,8 тысячи тонн зерна при средней урожайности в 20,1 ц/га - это традиционно, на протяжении 10 лет, лучший показатель среди семи районов юга Красноярского края.

Фото: администрация Каратузского района

В отрасли животноводства поголовье крупного рогатого скота в целом по району осталось на уровне 2017 года за счет увеличения поголовья в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Этому способствует ежегодное участие районных крестьянских хозяйств в краевых программах грантовой поддержки.

Комфортный быт

Однако благополучие жизни населения складывается не только из экономических показателей. Это еще и уровень комфорта быта, и развитие культуры, и, конечно же, социальной сферы, прежде всего качество предоставления медицинских услуг и уровень, и доступность образования.

Так, в прошлом году были отремонтированы автомобильные дороги в селе Каратузское, Моторское, Черемушка и Старая Копь. Каждый год сельские советы участвуют в грантах по благоустройству территорий. Впервые в районе выдано рекордное количество сертификатов на строительство и приобретение жилья. За счет краевых и муниципальных программ построены и приобретены 18 муниципальных жилых домов. Район живет и процветает. Процветает и инфраструктура. В 2016 году была построена одна из 4 школ в Красноярском крае. Самым ярким событием прошлого года стало открытие нового спортивного зала «Сибирь», одного из немногих в нашем регионе. Идет работа по строительству детского сада «Малышок» в селе Таскино. А в декабре прошлого года завершено строительство и введен в эксплуатацию ФАП в селе Черемушка, четвертый за 4 года.

В сфере образования увеличилось количество детей в учреждениях. Радуют результаты сдачи выпускниками ЕГЭ. Педагоги района традиционно становятся финалистами краевых конкурсов «Воспитатель года» и «Учитель года». Также учитель Каратузской школы стал лучшим дворовым тренером Красноярского края.

Конечно, удалось сделать пока далеко не все задуманное, Но главная задача, которую ставит перед собой руководство, — не допустить снижения качества жизни населения, планомерно развивать экономическую и социальную сферы Каратузского района.