Пасха 2019 в Красноярске: в пасхальную ночь будут работать бесплатные автобусы

Пасхальные богослужения начинаются накануне великого праздника во всех православных храмах. Главные мероприятия с участием митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона на Пасху 2019 в Красноярске пройдут в храме Рождества Христова (он находится на улице Щорса, 44а). В Великую субботу 27 апреля в 23 часа пройдет Пасхальная заутреня. Затем в 00.00 – Крестный ход и Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

Традиционно на богослужение приедут несколько сотен верующих из разных концов города. Раньше для многих было проблемой, как потом ночью добраться с богослужения домой. Однако в последние годы администрация города совместно с Красноярской епархией решили этот вопрос, предоставив муниципальные автобусы для развоза верующих.

В ночь с 27-го на 28 апреля с 02.30 у храма Рождества Христова будут находиться четыре автобуса. В рейс они отправятся сразу после завершения службы (ориентировочно в 03.00). Автобусы пойдут по разным направлениям. Внимательно прочитайте баннер, который будет размещен на боку автобуса.

Маршрут № 1: храм Рождества Христова – улица Мичурина – проспект имени газеты «Красноярский рабочий» – Тамбовская – Шевченко – Амурская – Суворова – Мичурина – Павлова – 60 лет Октября, 169а.

Маршрут № 2: храм Рождества Христова – Щорса – Мичурина – Московская – «Красраб» – Матросова – Свердловская – переулок Кривоколенный – 60 лет Октября, 169а.

Маршрут № 3: храм Рождества Христова – Щорса – Мичурина – Октябрьский мост – Авиаторов – Партизана Железняка – Аэровокзальная – Взлетная – 78 Добровольческой бригады – 9 Мая – Комсомольский – Краснодарская – Металлургов – Тельмана – Воронова – Гайдашовка – Енисейский тракт – микрорайон Солнечный.

Маршрут № 4: храм Рождества Христова – Щорса – Мичурина – Октябрьский мост – Партизана Железняка – Белинского – Ленина – Железнодорожников – Свободный – Ладо Кецховели – Копылова – Высотная – Тотмина – Калинина, 84.

Еще один автобус также по окончании богослужения будет отходить от Свято-Успенского мужского монастыря (поселок Удачный). Маршрут пройдет через СФУ до микрорайона Ветлужанка, далее через Копылова в центр города и потом на Матросова и 60 лет Октября.

Маршрут № 5: Свято-Успенский мужской монастырь – Лесная – Свободный – Лесопарковая – Чернышева – Гусарова – Мирошниченко – Елены Стасовой – Высотная – Красной Армии – Копылова – Профсоюзов – Мира – Вейнбаума – Коммунальный мост – Матросова – 60 лет Октября № 169а.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Добавим для информации автомобилистов. Во время проведения пасхальных богослужений движение личного автотранспорта вблизи храмов будет ограничено.

1. По улице 9 Января на участке от Ленина до Мира будет перекрыто движение:

- с 23.00 27 апреля до 01.00 28 апреля.

2. По улице Ленина от Каратанова до 9 Января будет перекрыта крайняя левая полоса:

- с 23.00 27 апреля до 01.00 28 апреля.

3. По улице Менделеева от Академика Павлова до Щорса и по улице Добролюбова от Щорса до Академика Павлова:

- с 22.00 27 апреля до 06.00 28 апреля.

4. По улице Свердловской между переулками Уральский и Промышленный будет перекрыта правая полоса движения по четной стороне:

- с 23.00 27 апреля до 00.30 28 апреля.